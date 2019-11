L’amore l’ha portata dall’Uganda in Italia, dove ha potuto mettere a frutto la sua passione per la moda e oggi Gaina Zam, grazie al programma Rai Detto Fatto, ha potuto condividere con tutta l’Italia la sua storia.

Gaina, che molti a Piacenza già conoscono per il suo marchio di scarpe Sofi Kobs, è stata protagonista della sessione dedicata agli stilisti emergenti “Hai stile da vendere”, all’interno della trasmissione condotta da Bianca Guaccero.

Foto 2 di 2



La stilista ha presentato al giudizio dei “terribili buyer”, esperti del settore guidati dalla giudice d’eccezione Carla Gozzi, tre capi disegnati da lei.

Il suo stile, che mescola tessuti e stampe wax africane a tagli occidentali, ha convinto la giuria, che si è detta disponibile a “comprare” due suoi capi: un vestito verde e l’abito indossato dall’occasione da Gaina, un coloratissimo high low.

“Sono arrivata a Milano, in Italia, 10 anni fa, per amore – racconta la giovane stilista -. Da questa storia è nato il mio primo figlio. Poi, quando questa storia è finita, ho incontrato il mio attuale compagno e mi sono trasferita a Piacenza, dove è nato il mio secondo figlio e ho aperto la mia attività”.

Il marchio di scarpe Sofi Kobs – anche grazie al gruppo Facebook A Piacenza chiedilo a me – è apprezzato in città e non solo.

L’attenzione verso questo accessorio nasce in realtà con motivazioni ben poco glamour.

“In Africa le scarpe sono molto importanti – ha raccontato con molta semplicità la stessa Gaina in trasmissione -, perché servono principalmente per tenere protetto il piede, quando cammini su strade che non sono come quelle italiane”.

L’auspicio è che, con Detto Fatto, di strada possa farne ancora tanta.