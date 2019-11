Dama, scacchi e tutti i più famosi giochi da tavolo in versione online

E’ vero che gli utenti continuano ad amare i giochi più classici? Sembrerebbe proprio di sì. Nonostante quelle che sono le grandi innovazioni tecnologiche, la scelta di giochi classici con cui oggi è possibile confrontarsi è vasta.

C’è da dire che i giocatori di tutto il mondo continuano a preferire quelli che sono i classici giochi da tavolo, catapultati nel digitale. Parliamo di giochi tipo La dama, gli scacchi, la roulette, il poker vincono i blackjack insomma tutti quelli che richiamano la vecchia tradizione i giochi sempre più amate dal pubblico. questi giochi sono parte di una tradizione molto antica e sono considerati sempre molto attendibili proprio perché sono legati a vecchie passioni e al mondo dei giochi da tavolo. Quelle più famose sono un po’ quelli che hanno fatto la storia del gioco nel corso degli anni.

I giochi da tavolo in versione on-line, ecco quelli più amati

Chi è appassionato del settore solitamente cerca giochi da tavolo online come questi qui, ovvero dama, scacchi, Risiko, Monopoli e tutti quelli che sono i portali che offrono le vecchie versioni dei principali giochi on-line rivisitati secondo quelli che sono i criteri del mondo Online. Giocare oggi giorno a questi vecchi giochi, sullo smartphone o sul proprio PC contro players provenienti da ogni parte del mondo è diventata una strategia diffusissima soprattutto per coloro che amano games come Scarabeo, Monopoli, Backgammon o Risiko. Basta semplicemente un PC connesso ad internet per riprendere giochi inventati anche 50 anni fa, ma che adesso offrono l’occasione di potersi divertire, in versione digitale, sia su i social network come ad esempio Facebook, ma anche su Android o iPhone.

Uno di quelli maggiormente diffusi è proprio Risiko on-line, che spesso non si trova in una versione originale, ma esiste in tante varianti e di fatto, rappresenta un’alternativa per coloro che amano questo tipo di gioco. Un altro assolutamente da non perdere on-line è la versione digitale degli Scacchi. Gli scacchi rappresentano un intramontabile classico che viene scelto dai giocatori provenienti da ogni parte del mondo che si sfidano quotidianamente a questo gioco di astuzia e intelligenza. Stesso discorso per i Dadi, Mahjong, Backgammon, Battaglia navale oppure Dama. Questi giochi nei dispositivi Windows, sono spesso di serie e vengono già forniti insieme al sistema operativo: per divertirsi e condividere, va aggiunta solo la connessione internet.

Altri giochi classici amati dal pubblico nella loro versione on-line

Vi sono anche altri giochi che sono amati dal pubblico e vengono rivisti proprio nella loro versione in rete. Questo particolare settore, riguarda soprattutto giochi come i Puzzle oppure Sudoku. Mentre in passato venivano giocati semplicemente attraverso ad esempio, il cellulare oppure sui quotidiani, adesso invece è possibile farlo online sfidando una persona che si trova anche dall’altra parte del pianeta. Questo vale ad esempio, per un gioco molto vecchio che è Snake, che veniva fornito insieme ai cellulari Nokia ed invece, adesso riceve un risposta grazie al settore dell’on-line.

Cosa cambia nel giocare dei classici giochi direttamente in rete

Giocare direttamente online a giochi classici del settore, permette di avere un’esperienza di gioco completamente rivisitata. Infatti, adesso è possibile fare delle sfide anche con persone che si trovano distanti migliaia di chilometri. Inoltre, questi giochi con l’utilizzo delle nuove tecnologie sono stati completamente rivisitati e tutte le limitazioni che vogliono un gioco da tavolo sono state ampiamente superate. Ecco perché diventa ancora più emozionante poter giocare a un gioco che è vecchio da un punto di vista della data in cui è stato creato, ma in realtà resta sempre un intramontabile. Giocare ad esempio a Risiko on-line, permette di sfidare e di conquistare le proprietà o parte di uno “Stato” che è gestito da un altro giocatore. Stesso discorso per il Monopoli dove si acquista un terreno oppure si paga il pedaggio su una proprietà di un giocatore che si trova on-line con cui è possibile anche interagire.

Questa grande novità ha rivoluzionato completamente anche i vecchi giochi rivisitandoli in chiave moderna e dando anche l’opportunità di giocare, non solo con il proprio PC ma anche attraverso dispositivi mobili. L’evoluzione dei dispositivi mobili permette di ottenere sempre maggiori risultati. Non è un caso che il coinvolgimento del pubblico sia sempre più forte ed emozionante.