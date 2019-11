Difesa personale, a Caorso stage gratuito per tutte le donne

Tecniche antiaggressione: lunedì 25 novembre il CineFox di Caorso (Piacenza) ospiterà una lezione gratuita di difesa personale, rivolta a tutte le donne.

L’iniziativa, in programma dalle ore 20.30 alle 22, viene organizzata in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne. La lezione sarà tenuta da Simonluca Polimeni, maestro di difesa personale. Per info contattare Simone 3385638107 o simonluca.polimeni@virgilio.it