Diritti dei bambini, un concerto benefico in Santa Maria di Campagna

Nell’ambito della rassegna di eventi “3×3 – 3 Domeniche x 3 Eventi di Cultura e Design”, organizzata dalla Carlo Ponzini Arredamenti per celebrare il suo centenario, si terrà questa sera, mercoledì 20 novembre alle ore 20 e 45, un concerto benefico nella chiesa di Santa Maria di Campagna.

“Si tratta di un “concerto a più voci” – spiegano gli organizzatori – con direzione artistica di Patrizia Bernelich, organizzato insieme a Unicef e in collaborazione con il ”Coro Consonanze di Piacenza” e il Coro-Associato (AERCO) dedicato a tutti i cittadini che vorranno partecipare con offerte libere, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini (istituita il 20 novembre di 30 anni fa dall’ONU)”.

“Il ricavato – fanno sapere – andrà al Comitato di Piacenza per Unicef sostenente i progetti “Bambini in Pericolo”, “Bambini sperduti” e gli interventi a favore della tutela dei diritti e dell’istruzione delle bambine nei paesi in emergenza povertà e guerra”.