Domenica Fano – Piacenza, aperta la prevendita per il settore ospiti

E’ attiva la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la gara A.J. Fano – Piacenza in programma domenica 17 Novembre alle ore 15 presso lo stadio “R. Mancini” di Fano, valevole per la 15^ giornata del campionato Serie C 2019/2020.

I tagliandi, al prezzo di 10 euro, potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati Vivaticket:

1) TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza

2) GOLD BET, via Alessandria – Piacenza

3) CARTOLERIA EDICOLA IL GIRASOLE, via Roma, 36 Borgonovo V.T.

4) SEGNALI DI FUMO, via S.Rocco 11, Fiorenzuola d’Arda

Su disposizione del Commissariato di Polizia di Stato di Fano i settori locali (Poltroncina, Tribuna Centrale, Tribuna Laterale, Gradinata Locale) non saranno vendibili ai residenti nella Provincia di Piacenza. I tagliandi del settore ospiti si potranno acquistare fino alle ore 19 di sabato 16 novembre, pertanto il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti. I tagliandi potranno essere acquistati senza Fidelity Card.