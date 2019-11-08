Domenica in centro storico arriva l’Estate di San Martino

Domenica 10 novembre torna il tradizionale appuntamento per le vie del centro storico di Piacenza con l'”Estate di San Martino-Antichi mestieri”.

Il nucleo dell’evento si terrà in piazza Duomo, ma verranno coinvolti anche piazzale Plebiscito e piazza Borgo, raggiungibili percorrendo un reticolato di storiche vie. Dalle ore 8 si potranno rivivere le antiche tradizioni e i mestieri di una volta, con espositori di hand made e vecchi mestieri che saranno posizionati in piazza Duomo. La magia dell’evento sarà enfatizzata dagli spettacoli e dalle dimostrazioni dal vivo, presentate anche su carri o trattori; si potranno inoltre assaporare i prodotti tipici piacentini, di ieri e oggi, lasciandosi guidare da gusto e olfatto.

L’evento verrà promosso dall’Associazione Commercianti Vita in Centro di Piacenza. Negozi e bar del centro saranno aperti tutto il giorno per l’occasione.

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LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Domenica 10 novembre, in occasione della manifestazione “Estate di San Martino”, dalle 6 alle 22 sarà vietata la circolazione in piazza Borgo, via Garibaldi, via S. Antonino (tra via Felice Frasi e largo Battisti), via Chiapponi, via Daveri, via Frasi, via Savini, via S. Donnino, via Legnano, via Pace, via Sopramuro, nel tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, nonché nella stessa piazza Duomo.

Dall’osservanza del provvedimento saranno esonerati residenti, dimoranti e fruitori di posti auto che debbano accedere alle proprietà private, unitamente ai mezzi di soccorso. Le linee del trasporto pubblico urbano potranno procedere da via Cavour e via Roma verso via Borghetto, così come da piazza Borgo verso via Taverna e via Castello. Varrà per tutti, dalle 6 alle 24, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in piazza Borgo, via Garibaldi, via Chiapponi, via Frasi, via Savini, via S. Donnino, via Legnano, via Pace, via Sopramuro e nel tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, nonché nella stessa piazza Duomo.