Donatori in divisa, il 28 incontro alla scuola di Polizia

Donatorinati Polizia di Stato Emilia Romagna protagonista alla scuola di Polizia di Piacenza con gli allievi del 208 corso.

L’appuntamento è per domani, giovedì 28 novembre, dalle 10 e 30 in poi.

Non solo una giornata dedicata alla donazione, ma anche una tavola rotonda sul tema dal titolo “Donatori di vita”.

Al dibattito parteciperanno il presidente nazionale Donatorinati Polizia di Stato Claudio Saltari, il presidente Donatorinati Emilia Romagna Prefetto Matteo Piantedosi, il Prefetto di Piacenza Maurizio Falco, il Questore Pietro Ostuni, i rappresentanti di Avis, Admo, Aido, associazioni impegnate nel campo della donazione del sangue e non solo.

La giornata comincerà alle ore 8 quando, presso l’Ospedale Civile di Piacenza, doneranno il sangue tre allievi della scuola di Polizia, già impegnati da 20 giorni per sopperire alla carenza di sangue.

Alla donazione parteciperanno il Questore Pietro Ostuni ed il dirigente della Polizia Stradale Angelo Di Legge. Alle 12, nell‘auditorium della Scuola Allievi della Polizia di Stato di Piacenza in Via Malta 11, la tavola rotonda. Durante il confronto spazio anche alla testimonianza del sostituto commissario Michele Mauro, non solo donatore di sangue, ma anche di midollo osseo.

“Continua la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue su tutto il territorio nazionale, felici di operare in sinergia con le altre associazioni” afferma il presidente nazionale Claudio Saltari.

“La nostra associazione, sempre più vivace per iniziative e partecipazione, ci rende orgogliosi attraverso l’impegno profuso da parte dei giovani allievi e dei volontari che, sono certo. aumenteranno sempre più in una regione generosa come l’ Emilia Romagna” afferma il presidente regionale Prefetto Matteo Piantedosi.

A moderare l’incontro la giornalista di Radio Sound Piacenza Rita Nigrelli.