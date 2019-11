Donazione di un tavolo da gioco per il Pronto Soccorso pediatrico da parte di Abio

Un tavolo da gioco per rendere più accogliente la sala d’attesa del Pronto Soccorso pediatrico e intrattenere i piccoli che devono farsi visitare. È quanto è stato donato da Mauro Coppola ad Abio Piacenza a favore del reparto.

Il titolare di un negozio cittadino ha voluto contribuire a far sì che il tempo trascorso dai bambini in ospedale potesse essere più divertente.

“L’utilizzo dei giochi all’interno del reparto di Pediatria – mettono in evidenza i volontari Abio – è fondamentale per i bambini ricoverati o in attesa di assistenza medica e infermieristica”. L’associazione, presente in ospedale di Piacenza dal 2013, si occupa di accogliere i piccoli e supportare i loro famigliari al momento del ricovero, facilitandone l’inserimento in un ambiente inizialmente può creare qualche ansia o paura”.

I volontari Abio aiutano il bambino a sentirsi più accolto, attraverso il gioco e altre attività ludiche, rappresentando una presenza sorridente all’interno della Pediatria. Per avere maggiori informazioni sull’operato e sulle attività svolte dall’associazione, scrivere a abiopiacenza@gmail.com.