Donne imprenditrici Confapi in rosso contro la violenza di genere

È stato un successo l’ApiDinner promosso dal Gruppo Apid di Confapi Industria Piacenza l’altra sera: nella splendida location della terrazza al settimo piano del Grande Albergo Roma infatti una sessantina di imprenditrici piacentine si è raccontata e messa a confronto con le colleghe.

L’idea è nata da Sara Brugnoni, l’inarrestabile presidente di Apid Piacenza che stavolta ha pensato di allestire un evento particolare: “L’idea è stata quella di partire da un semplice aperitivo a cui ciascuna di noi ha potuto invitare un’amica imprenditrice – spiega – l’obiettivo è stato quello di dare a tutte, nel corso della serata, la possibilità di presentarsi per un minuto. Per farlo però abbiamo pensato di partire da un brano musicale che ci rappresenta e descrive chi siamo: per questo un ringraziamento particolare va al Trio Swing di Mike Frigoli”.

Ma non è finita qua: la serata, introdotta da Brugnoni e dalla vicedirettrice di Confapi Industria Piacenza Marika Lusardi, ha infatti voluto dare anche una testimonianza contro la violenza sulle donne. Sull’invito così la presidente Brugnoni ha voluto chiedere alle partecipanti di presentarsi con qualcosa di rosso al fine di collaborare alla campagna di sensibilizzazione.