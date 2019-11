Nuova convocazione in azzurro per Mattia Del Favero.

Il portiere del Piacenza Calcio, tra i più apprezzati in questo inizio di stagione, entrerà a far parte della nazionale U21 in occasione due partite: Italia-Islanda, che si disputerà sabato 16 novembre 2019 a Ferrara e Italia-Armenia, in programma martedì 19 novembre 2019 a Catania.

Del Favero salterà così la trasferta in biancorosso a Fano, prevista per il 17 novembre.

Foto Podrecca – Piacenza Calcio