Dove fare trading Forex: banche o broker specializzati?

Molti trader alle prime armi vogliono avvicinarsi al Forex, il mercato digitale dei cambi valutari, attratti dalle elevate opportunità che tale settore finanziario è in grado di offrire. Naturalmente è indispensabile apprendere le basi di questo tipo di trading, tuttavia un aspetto essenziale è capire a chi rivolgersi per investire, scegliendo con attenzione l’intermediario giusto. Ecco alcuni consigli utili per stabilire se affidarsi a una banca o a un broker Forex specializzato.

Cos’è il trading Forex – Il Forex è il mercato telematico dei cambi tra le valute, un sistema informatico digitale internazionale, in cui è possibile effettuare investimenti finanziari speculando sugli andamenti dei prezzi delle principali divise mondiali. Tramite strumenti come i CFD, i contratti per differenza, si possono aprire posizioni e cercare di liquidarle ottenendo un profitto, qualora la previsione iniziale dovesse rivelarsi esatta.

Con il trading Forex è possibile investire in questo mercato valutario, tuttavia è necessario aprire un apposito conto, rivolgendosi a un intermediario finanziario. Le opzioni disponibili sono i servizi proposti dalle banche, oppure quelli dei broker online autorizzati. Ognuna delle due soluzioni è caratterizzata da pro e contro, perciò è importante scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze, in base al tipo di investimenti che si desidera effettuare, alla libertà operazionale di cui si vuole usufruire e ai costi da sostenere.

Vantaggi dei broker Forex – Per investire nel Forex molti trader scelgono di affidarsi a un broker online specializzato, una società che offre ai suoi clienti piattaforme evolute, grafici in tempo reale e la possibilità di operare nel mercato valutario in maniera piuttosto efficiente. Allo stesso tempo è fondamentale selezionare accuratamente l’intermediario giusto, evitando le truffe e valutando con attenzione l’opzione più adeguata alle proprie necessità. Per chi vuole saperne di più su brokerforex.it c’è una selezione dei migliori broker.

I vantaggi proposti da questi operatori sono diversi, soprattutto per i piccoli trader. Innanzitutto è possibile utilizzare un conto demo, uno strumento che consente di muovere i primi passi nel trading Forex senza rischiare i propri risparmi, facendo pratica con dei soldi virtuali e una piattaforma di simulazione, perfettamente identica a quella normale. Inoltre i broker migliori offrono materiale formativo di qualità, tra cui corsi online, e-book e seminari, per migliorare le proprie conoscenze e affrontare le sfide del mercato con maggiore consapevolezza.

Oltre a un percorso di crescita formativo, queste società propongono depositi minimi per aprire il conto di trading, spesso non sono presenti commissioni fisse, ma spread applicati sui movimenti effettuati, un gran numero di asset sui quali investire, come coppie di valute, azioni, indici, materie prime e criptovalute. Da non sottovalutare è anche la qualità delle piattaforme, la disponibilità di applicazioni per i dispositivi mobili, strumenti semplici per fare trading come CFD ed ETF, aggiornamenti rapidi e quotazioni in tempo reale.

I servizi delle banche per il trading Forex – Nonostante il miglioramento tecnologico dei servizi bancari, non tutti gli istituti di credito forniscono ai propri clienti la possibilità di investire sui mercati finanziari, ad eccezione di alcune società specializzate. Da un lato le banche possono offrire una sicurezza maggiore sui depositi, un rapporto più stretto con la clientela e un’affidabilità elevata, con la garanzia del Fondo interbancario e la presenza di sedi all’interno del territorio nazionale.

Allo stesso tempo gli istituti si occupano principalmente di tutt’altro, quindi non riescono a mettere a disposizione dei trader la stessa qualità e i servizi proposti invece dai broker online. Se in alcuni ambiti ciò non fa differenza, come ad esempio gli investimenti in titoli di Stato, l’acquisto di azioni di imprese quotate e la gestione di portafogli azionari, nel trading online è fondamentale poter contare su servizi e funzionalità specifiche.

Inoltre le banche applicano quasi sempre dei costi fissi, commissioni che favoriscono i grandi investitori a discapito dei piccoli trader, che al contrario devono sostenere spese elevate per accedere ai servizi finanziari più evoluti. Nel complesso alcune piattaforme di trading degli istituti di credito sono comunque valide alternative, sebbene sia particolarmente difficile raggiungere il livello dei migliori broker online, sia per quanto riguarda i costi che le funzionalità di supporto agli investimenti.

Banche o broker: quale scegliere per il trading Forex? – Come abbiamo visto esistono vantaggi e svantaggi per ogni opzione, perciò è necessario valutare ogni soluzione con estrema cautela, considerando quale sia l’alternativa più indicata a seconda delle proprie esigenze. In linea di massima per i grandi investitori, oppure per chi desidera acquistare soltanto obbligazioni e fare qualche operazione nella borsa valori, le banche rappresentano una scelta adeguata, in quanto sono un intermediario affidabile e presente sul territorio.

Chi invece vuole fare trading online in maniera autonoma, utilizzando strumenti avanzati come la leva finanziaria, i grafici per l’analisi tecnica e i CFD, in questo caso deve propendere per i broker Forex, in grado di soddisfare le esigenze degli investitori. Ad ogni modo bisogna sempre rivolgersi a società certificate e autorizzate, in possesso dei requisiti previsti dalle normative di legge, per garantire che i propri soldi siano al sicuro e che i servizi proposti siano trasparenti e affidabili.