Doveva portare la “maria” alla festa di Halloween, 16enne denunciato per spaccio dalla questura di Piacenza

A seguito di attività investigativa, il personale della sezione antidroga della squadra mobile è venuto a conoscenza che nella serata del 31 ottobre un ragazzo minorenne avrebbe portato della marijuana ad una festa privata organizzata per Halloween.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare il minore e di predisporre un successivo servizio finalizzato alla verifica della veridicità dell’informazione, anche considerando il delicato aspetto della minore età del presunto spacciatore ed il contesto, ossia una festa prevalentemente partecipata da minori, in cui la sostanza sarebbe stata venduta, secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia.

Il giovane, un ragazzo di 16 anni, è stato fermato nel pomeriggio del 31 ottobre in prossimità della propria abitazione, nella quale vive assieme ai genitori.

Gli agenti hanno quindi eseguito una perquisizione e nella camera da letto del ragazzo sarebbero stati rinvenuti circa 40 grammi di marijuana, suddivisa in involucri termosaldati di varia pesatura e materiale atto alla lavorazione della sostanza: in particolare due “grinder”, utilizzati per tritare l’erba essiccata ed un bilancino di precisione; tale strumentazione, unita al materiale di confezionamento sono stati posti sotto sequestro.

Il giovane, incensurato, è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.