Due iniziative per festeggiare i dieci anni del Parco del Trebbia

Compie dieci anni il Parco del Trebbia. E’ il più giovane fra le aree protette dei Parchi del Ducato, ma in questi anni è cresciuto grazie all’impegno dell’Ente Parchi del Ducato nella realizzazione di punti di accoglienza per i visitatori, sentieri, attività e interventi in collaborazione con il volontariato.

Per festeggiare il compleanno, i Parchi del Ducato organizzano due iniziative rivolte al pubblico. Domenica 17 novembre alle 15, con partenza dal Centro Visite di Borgotrebbia (Piacenza) visita guidata gratuita “Un Parco per il fiume: alla scoperta dei tesori del Trebbia”. A seguire sarà presentato il documentario “Il Parco del Trebbia” di Gabriele Barbato e Riccardo Fava, due giovani studenti del Lice Respighi, videoamatori e appassionati di natura che hanno realizzato un video sul Parco. Il programma prevede alle 17 i saluti del Presidente dei Parchi del Ducato Agostino Maggiali e, a seguire, la proiezione del documentario, una conversazione con gli autori, la premiazione e interventi del pubblico.

Ad anticipare le celebrazioni, venerdì 15 novembre alle 20.45, sarà l’incontro “Riconoscere gli uccelli acquatici invernali del Trebbia” sempre al Centro Visite di Borgotrebbia. Renato Carini, esperto dell’Area Conservazione dei Parchi del Ducato illustreranno le tecniche di osservazione e riconoscimento base dell’avifauna del Parco. Info: 329 2105934.

Gli incontri sono ad ingresso libero e gratuiti. Appuntamenti al Centro Visite di Borgotrebbia – Via Aguzzafame, 75 Piacenza.