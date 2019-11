E’ la festa dei golosi a Castelsangiovanni con Cioccolandia

Un salame di cioccolato di quasi otto quintali, due quintali e mezzo di montebianco, 6mila profiteroles, 25mila mattoncini di cremino e 4mila porzioni di torta Rita.

Numeri importanti per Cioccolandia 2019 che tornerà ad animare Castel San Giovanni sabato 9 novembre. Una delle manifestazioni più attese della nostra provincia, che ogni anno registra una partecipazione crescente con visitatori da tutto il nord Italia.

Alla 16esima edizione parteciperanno ben 23 ventitré maitres chocolatier da Lombardia, Veneto e Piemonte, 27 produttori artigianali dalla provincia di Piacenza e 120 banchi di hobbisti. Senza contare i 25 esercenti che allestiranno a tema le proprie botteghe per partecipare all’ormai consolidato concorso delle vetrine. Insomma, Cioccolandia torna più in forma che mai, grazie all’organizzazione della Pro Loco, alla collaborazione del Comune di Castel San Giovanni e al supporto del comitato Vita in centro storico che riunisce gli esercizi attivi nel cuore della città. Senza dimenticare l’apporto dei tre maestri pasticceri piacentini, pilastri della manifestazione: il Gelatiere di Castel San Giovanni, Mera di Borgonovo e Bardini di Piacenza. Fondamentale anche il sostegno di Unione Commercianti, rappresentata in conferenza stampa dal direttore Alberto Malvicini e di sponsor radicati come Enel.

Ci sarà poi anche il gemellaggio con il Picchio Rosso, la festa del vino novello di Cantina Valtidone, di cui si è fatto il direttore Mauro Fontana: la manifestazione che si svolge il 9 e il 10 novembre presso l’azienda di Borgonovo, avrà i dolci di Cioccolandia, mentre a Castello, in occasione della festa, sarà possibile degustare il Picchio Rosso. Uno gemellaggio per la promozione comune del territorio e dei propri prodotti. A conferma della popolarità dell’evento, anche un richiamo oltre confine: parteciperà anche una delegazione di Slunj, cittadina croata gemellata con Castel San Giovanni.