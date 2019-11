Ecomondo: i servizi green economy di Iren in vetrina alla Fiera di Rimini

Milletrecento espositori da 30 Paesi, 150 seminari con mille relatori, visitatori da 150 Paesi. Sono i numeri di Ecomondo, l’evento dedicato all’ambiente e alla circular economy, alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre.

Alla manifestazione, giunta alla 23° edizione, presente anche Iren, da sempre impegnata a valorizzare e supportare le iniziative che hanno a che fare con la sostenibilità ambientale e la green economy.

Ecomondo: i servizi di Iren in vetrina – Scoprire i nuovi servizi riguardanti temi come il recupero delle frazioni plastiche, della raccolta e valorizzazione dei rifiuti è davvero facile grazie allo stand 075 del Padiglione D01 di Ecomondo. Iren ha infatti messo in vetrina tutte le attività aziendali del settore green, compresa la mobilità sostenibile con la linea IrenGO. IrenGo ha infatti presentato le e-bike, le wallbox e i monopattini elettrici.

Le buone pratiche di Iren come modello formativo – Lo stand Iren, oltre a curiosi e visitatori, è stato meta di alcune classi dell’ISS ‘Russell’ di Guastalla. Una visita d’istruzione che fa parte di “Il Russell ad impatto zero”, progetto di Alternanza Scuola Lavoro tra la scuola e il Gruppo multiutility. Alla fine del percorso, infatti, gli alunni realizzeranno insieme a Iren un macchinario destinato alla riduzione dei rifiuti prodotti dalla scuola. L’appuntamento con Ecomondo, principale fiera europea dedicata alla sostenibilità, è una visita d’istruzione coerente con il lavoro dei ragazzi. L’obiettivo di Iren è infatti quello di rendere l’azienda stessa una scuola: gli impianti diventano le aule, le scrivanie i banchi, i tecnici i maestri di mestiere.