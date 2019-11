Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli (VO2 Team Pink) protagoniste nelle premiazioni

Prosegue il valzer di premiazioni ciclistiche che vede protagonista il VO2 Team Pink, società piacentina reduce da un 2019 ricco di successi in campo femminile giovanile.

Già protagonista nel 2017 con Andrea e Sofia Collinelli, il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina ha alimentato la tradizione nell’albo d’oro del “Sombrero d’oro”, appuntamento organizzato ogni anno dal Camping Arizona di Salsomaggiore (Parma). Quest’anno, a ricevere il premio – unitamente al professionista piacentino Jacopo Guarnieri (Groupama FDJ) – è stata Eleonora Camilla Gasparrini, atleta torinese della formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink e “stella nascente nel firmamento del ciclismo femminile internazionale”, come recita la motivazione del premio. Per lei, un 2019 incredibile con titolo italiano di categoria in linea e cronometro, oltre ai successi internazionali su pista con ori mondiali ed europei. Tra gli ospiti della serata, anche Daniela Isetti, vicepresidente vicario della Federciclismo italiana, e Gian Luca Andrina, presidente del VO2 Team Pink e vicepresidente del comitato provinciale piacentino FCI.

Per il VO2 Team Pink, altri due palcoscenici importanti che hanno visto accesi i riflettori sulla Junior Sofia Collinelli. La ravennate, prossima al passaggio tra le Elite con il Vaiano, è stata premiata all’Oscar di TuttoBici, ospitato dalla cornice dell’hotel Savoia di Milano, come migliore Donna Junior della stagione 2019. Inoltre, per lei premiazione anche al centro spirituale del ciclismo a Santa Lucia alla Castellina (Firenze).