“English for children”, la proposta di co-progettazione del Comune per realizzazare il progetto

L’Amministrazione Comunale propone agli enti del terzo settore e alle cooperative sociali un percorso di co-progettazione per la realizzazione del progetto innovativo “English for children”, utilizzando i fondi resi disponibili dalla delibera di giunta regionale n. 1835 del 5 novembre 2018 che prevede finanziamenti sia per la valorizzazione di azioni di carattere innovativo (in particolare il sostegno organizzativo alla progettazione educativa rivolta ai servizi 0-6 anni), sia per il sostegno alla qualificazione del sistema dei servizi educativi. Il termine per la presentazione delle domande è il 20 novembre, il bando è reperibile sul sito web www.comune.piacenza.it.

Gli interventi proposti per la co-progettazione riguardano l’approccio a una seconda lingua, l’inglese, fin dalla prima infanzia e prevedono da un lato la realizzazione di percorsi formativi, rivolti al personale dei nidi comunali e privati convenzionati e delle scuole d’infanzia, che permettano di condividere metodologie e pratiche educative e dall’altro l’offerta di attività e/o laboratori per i bambini. L’obiettivo è promuovere nelle nuove generazioni conoscenze linguistiche che facilitino l’accesso alle future opportunità formative e occupazionali dell’Ue.

Il progetto prevede un budget di 43.180 euro e si inserisce nel più generale ambito del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur).