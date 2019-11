Evade dagli arresti domiciliari, in manette uomo di 45anni

Evade dagli arresti domiciliari, in manette pluripregiudicato di 45 anni.

E’ successo nel pomeriggio di domenica 17 novembre: i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza hanno eseguito un controllo presso l’abitazione dove l’uomo, nato in Albania e residente a Piacenza, era stato messo agli arresti domiciliari dal giugno del 2018 in quanto condannato per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno però fermato mentre rientrava nel suo appartamento: è stato quindi condotto in caserma per le formalità di rito, dichiarato in arresto e successivamente riaccompagnato presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“L’incessante attività di controllo delle pattuglie del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza – commenta l’Arma – giornalmente dispiegate sul territorio, tra l’altro, assicurano anche la regolare osservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Tale aspetto, parte integrante della cornice di sicurezza realizzato quotidianamente dai militari dell’Arma dei Carabinieri, costituisce un’imprescindibile strumento di controllo dei fenomeni delittuosi della criminalità locale”.