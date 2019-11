Eventi di Natale e Capodanno, il Comune di Piacenza si affida a Mood srl

Il Natale piacentino è salvo. Il Comune di Piacenza ha affidato la gestione degli eventi natalizi e della festa di capodanno alla società di comunicazione Mood srl.

L’atto ufficiale è stato pubblicato sull’albo pretorio il 21 novembre.

L’impegno complessivo di spesa, come già anticipato, è di 50 mila euro di cui 13 mila e 600 quale contributo della Camera di Commercio.

Un mese fa era stato pubblicato il bando per la ricerca dell’organizzazione delle due attività, eventi natalizi e festa di Capodanno, per la prima volta riunite in un’unica proposta. Richiesta a cui sembrava essere intenzionata a rispondere la società HIP eventi, senza formalizzare però l’offerta entro i termini.

Il Comune ha quindi interpellato direttamente la società Mood che, come si legge nella delibera, aveva manifestato interesse a partecipare.