Ferito dopo la lite in mezzo alla strada: interviene la polizia

Lite in strada in via Scalabrini, una persona ferita.

Episodio dai contorni ancora tutti da chiarire quello successo poco dopo le 18 del 26 novembre in centro a Piacenza. All’arrivo delle volanti del 113, infatti, la situazione era già tornata alla calma grazie all’intervento di altre persone riuscite a dividere i due contendenti, pare di origine straniera.

Il presunto aggressore si sarebbe dileguato prima dell’arrivo della polizia, mentre l’altro – colpito da un oggetto in vetro, una bottiglia o forse un posacenere – è rimasto ferito. Quest’ultimo, forse per sfuggire al suo aggressore, si è diretto in via Roma dove è stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa (nella foto l’intervento dei sanitari). Il ferito è stato quindi caricato in ambulanza e condotto in pronto soccorso per essere medicato: le sue condizioni non sarebbero gravi.