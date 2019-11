Festa dell’Unità Nazionale, l’Arma dei Carabinieri a Piacenza si mette in “vetrina”.

Due gli spazi ricavati al pianterreno del palazzo Inps, in piazza Cavalli, per esporre la storia dell’Arma e le proprie attività, sia nelle missioni internazionali che in ambito sportivo, senza tralasciare ovviamente il presidio del territorio.

Foto 2 di 2



Una vetrina è dedicata alla storia dell’Arma, con uniforme storica del 1800, l’altra uniforme ordinaria del 1960 color verde militare ed infine la Grande Uniforme Speciale (GUS) che viene utilizzata per le cerimonie. Inoltre è presente oggettistica, con libri e simboli che descrivono e rappresentano la storia dell’Arma, il tutto accompagnato dal video istituzionale dell’Arma dei Carabinieri che illustra i compiti e l’organizzazione di tutti i reparti dell’Arma.

La seconda vetrina è dedicata alle missioni internazionali per il mantenimento della pace in cui i Carabinieri sono sempre presenti nei teatri operativi in numerosi Paesi dei cinque continenti. Inoltre l’Arma provvede all’addestramento a domicilio (on site) delle Forze Armate e di Polizia in Africa ed in medio oriente ed ovunque sia necessario.

Nella vetrina è presente inoltre l’uniforme da schermitore del gruppo sportivo Carabinieri e la tuta ginnica dell’Arma per tutti i Carabinieri che partecipano alle competizioni agonistiche in diverse discipline.

A Piacenza è in servizio l’appuntato Alessandro Bossalini, campione ai campionati europei ed ai mondiali militari di scherma.

Il video in onda sul monitor della seconda vetrina è completamente dedicato ai Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza e mostra alcune delle recenti operazioni di servizio svolte in territorio piacentino per assicurare la legalità e garantire sempre maggior sicurezza ai cittadini