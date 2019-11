Festa in piazza per le “caserme aperte”. Spettacolo con il maxi tricolore

Giornata ricca di iniziative quella di lunedì 4 novembre a Piacenza, in occasione della festa dell’Unità nazionale e giornata delle Forze armate. Alle tradizionali cerimonie della mattinata, è seguita infatti per la prima volta nel pomeriggio l’evento “Caserme Aperte”, che dalle ore 16 ha portato in Piazza Cavalli forze armate e forze dell’ordine, con i propri reparti, per incontrare la cittadinanza forze armate.

Ad aprire il pomeriggio la spettacolare esibizione dei vigili del fuoco, che hanno issato un maxi tricolore della lunghezza di 15 metri sulla facciata del Palazzo Ina; l’Aeronautica Militare ha portato invece la cabina di pilotaggio di un caccia F104, mentre i militari del Genio Pontieri hanno mostrato le operazioni di disinnesco di un ordigno. I carabinieri hanno simulato un’attività investigativa con la repertazione di prove, la polizia è stata invece presente con un simulatore per sensibilizzare sulla pericolosità della guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, mentre la Guardia di Finanza ha simulato un controllo antidroga con le proprie unità cinofile. Presenti anche gli agenti della polizia penitenziaria e i volontari di Croce Rossa.