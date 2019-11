Fiorenzuola Basket, stop dopo 7 vittorie: all’overtime la spunta Reggio Emilia (84-82)

8° Giornata Campionato Serie C Gold Emilia Romagna

Basket 2000 Reggio Emilia vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 84-82

(16-20; 35-38; 59-52; 73-73; 84-82)

Basket 2000 Reggio Emilia: Brevini ne; Cunico 7; Astolfi; Bertolini 3; Sakalas 20; Paparella ne; Pini 10; Caiti ne; Bertolini ne; Germani 32; Magni 12; Piccinini ne. All. Tassinari

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Galli 14; Sichel 11; Bracci 2; Rigoni ne; Marchetti 18; Dias 6; Livelli 5; Zucchi ne; Fowler; Fellegara ne; Ricci 7; Maggiotto 19. All. Galetti.

E’ Marchetti a dare la scossa a Fiorenzuola all’inizio della trasferta contro Basket 2000, realizzando la tripla del 4-5 al 2′.

Con la tripla al 6′ Maggiotto dice +5 per i Bees di coach Galetti, i quali devono tuttavia fare i conti con la fisicità di Germani sotto le plance. 9-12.

Galli con 4 punti consecutivi prova la fuga per i gialloblu, ma Sakalas è abile al 9′ a portare i reggiani sul -2. I due tiri liberi da parte di Maggiotto chiudono il primo parziale in favore di Pallacanestro Fiorenzuola 1972. 16-20.

Le percentuali di entrambe le squadre calano vertiginosamente nel secondo quarto. Dalla linea della carità Basket 2000 Reggio Emilia opera il primo sorpasso con Pini, mentre i gialloblu si affidano a Dias per rimanere incollati al 15′. 25-24.

Basket 2000 Reggio Emilia alza i giri del motore con Sakalas e Germani, ma i Fiorenzuola Bees si affidano al tiro dall’arco con Sichel e Livelli per il 34-32 al 18′.

Sono altre due triple, una per capitan Siche e l’altra per Marchetti, a chiudere la prima metà di partita in favore dei gialloblu. 35-38.

Al rientro in campo dall’intervallo lungo Germani con 4 punti personali consecutivi mette la freccia del sorpasso in favore di Basket 2000 Reggio Emilia. 40-38.

Marchetti mette il turbo con 2 triple consecutive ed un piazzato che valgono il +6 in favore di Fiorenzuola al 23′. 44-50

Un break di 8-0 firmato Cunico e Germani fa mettere fuori nuovamente la testa a Basket 2000 Reggio Emilia, con coach Galetti costretto al time out pieno al 25′ sul 53-50 in favore dei padroni di casa.

Ricci in uscita dalla panchina pareggia nel pitturato, ma è sempre Germani a risultare un rebus difensivo per i Bees gialloblu ed a chiudere il terzo quarto su +7 in favore dei padroni di casa. 59-52 con il lungo reggiano a quota 25 punti ed 8 rimbalzi dopo 30 minuti di gioco.

Livelli prova a guidare la carica con il lay-up che inaugura l’ultimo parziale, ma Basket 2000 trova in Pini il giustiziere per il 64-54 al 32′.

Maggiotto con la tripla prova a tirare letteralmente fuori ”il coniglio dal cappello”, ma le percentuali dei Bees risultano basse nella prima metà di ultimo quarto.

Galli conquista un importante fallo al 36′ e con il 2/2 dai liberi Fiorenzuola arriva fino al -4. 66-62. Fiorenzuola accende il motore, costruendo ottimi giochi corali ed alzando il ritmo in modo importante; Galli e Sichel al 36′ dicono 68-67 e time out per Basket 2000.

Dias da sotto le plance fa compiere il sorpasso ai gialloblu, ma per i padroni di casa Pini è caldissimo dall’arco. 71-69 al 37′.

Maggiotto e Sakalas rispettivamente scambiano canestri importanti con grande sangue freddo, con le squadre che entrano nell’ultimo minuto di gioco sul 73-73.

Le difese prevalgono sugli attacchi, con le squadre che non segnano più e portano la gara all’overtime sul 73-73.

Maggiotto fa esultare i tifosi gialloblu con la tripla mortifera ad inizio overtime su assist di Ricci, ma Sakalas risponde pan per focaccia al 42′ per il 76-76.

Sichel dalla lunetta riporta avanti Fiorenzuola, ma ancora Sakalas dall’arco mette la freccia per Basket 2000 Reggio Emilia. In un finale tesissimo, Galli con la scorribanda ci prova nuovamente per Fiorenzuola, ma Germani con i tiri liberi porta Basket 2000 sul +3 a 22 secondi dalla fine con coach Galetti costretto a chiamare timeout. 83-80.

Ricci su assist di Galli riporta i Bees a -1, ma a Fiorenzuola non riesce il miracolo finale. L’1/2 di Germani dice 84-82, con la preghiera finale fiorenzuolana che non va a buon fine.