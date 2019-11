Fiorenzuola Bees, è Settebello. Travolta Molinella per 106-78

Campionato Serie C Gold Emilia Romagna – 7° Giornata

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Molix Pallacanestro Molinella 106-78

(22-19; 66-41; 84-60; 106-78)

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Galli 13; Sichel 15; Bracci 8; Rigoni; Marchetti 4; Dias 11; Livelli 3; Zucchi 5; Fowler 18; Fellegara 3; Ricci 9; Maggiotto. All. Galetti

Molix Pallacanestro Molinella: Tarozzi; Ranzolin 8; Zuccheri 3; Frignani; Gianninoni 27; Bonanni 4; Lanzi 3; Manojlovic 10; Giuliani Gu. 7; Tedeschi 16; Caloia. All. Giuliani Ga.

Arbitri: Moratti – Bersani

Gli ospiti partono forte, inanellando una serie di canestri dal pitturato che vale il 2-9 grazie a Gianninoni dopo 3’. Il contropiede subito ancora da Gianninoni consegna il +9 agli ospiti, costringendo coach Galetti al primo timeout obbligato per sopperire ad un inizio non dei migliori da parte dei Bees.ù

Bracci è l’unica oasi per Fiorenzuola nei primi minuti, con Galli in uscita dalla panchina che spara il primo coast to coast della gara per il il 7-13 al 6’.

Maggiotto e Fowler con le triple sugli scarichi di Galli ricuciono il gap, con Marchetti che dal piazzato dice 17-17 al 9’.

Ancora Galli con la scorribanda fissa il risultato sul 19-19, prima che Fowler dall’angolo fissi il risultato sul 22-19 con cui si chiude il primo quarto.

Prima Sichel e poi Galli inaugurano il secondo quarto con due triple che obbligano coach Giuliani Ga. al timeout obbligato sul 28-21 all’11.

Sotto le plance Molinella porta i maggiori pericoli ai gialloblu nel primo tempo, con Ranzolin e Manojlovic a spingere gli ospiti. Dias con 5 punti consecutivi e Galli con l’ennesima scorribanda fanno scavallare i Bees fino al +14. Altro timeout per Molix Pallacanestro Molinella sul 43-29 al 15’.

L’ondata gialloblu non si esaurisce, con altri 10 punti in 1 minuto e 30 secondi; Sichel in transizione fa +23 al 18’, prima che Maggiotto in penetrazione mancina fissi il 61-36.

Capitan Lanzi dall’arco prova a fare il possibile, ma la carica di Fiorenzuola Bees chiude il secondo quarto sul 66-41 con un quarto da 44 punti irreale per Fiorenzuola.

Maggiotto nel secondo quarto fa accelerare nuovamente Fiorenzuola, con Molinella che si aggrappa al tap-in di Tedeschi al 23’ che vale il 73-45.

La partita sembra in pieno garbage time, con i gialloblu di coach Galetti stabili sul +25 per tutto il terzo parziale. Ranzolin per Molinella ci prova dal piazzato, ma il quarto è tutto di Fiorenzuola. 84-60.

E’ Zucchi con il rimbalzo offensivo e successiva tripla ad inaugurare l’ultimo parziale, con coach Galetti che allunga ancora se possibile le rotazioni, forte dell’ampio vantaggio.

Per gli ospiti Gianninoni è l’ultimo ad arrendersi, ma la partita è già in cassaforte per Fiorenzuola. Fellegara dice 3 al primo tiro in partita, Sichel e Fowler fanno scavallare oltre quota 100. E’ grande basket al PalaMagni, con i Bees che chiudono alla grande e vincono la 7° partita consecutiva.