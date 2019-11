Celebrata anche a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) la “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei carabinieri.

L’Associazione nazionale carabinieri (Anc) in congedo del capoluogo della Valdarda ha organizzato, unitamente al comando Compagnia carabinieri di Fiorenzuola e all’Amministrazione comunale, la commemorazione di fronte al monumento ai caduti di Nassirya, in largo Marconi. Qui nella mattinata di giovedì 21 novembre è stata deposta la corona d’alloro, alla presenza di una delegazione degli studenti dell’Istituto Superiore “Enrico Mattei” e delle associazioni del paese (oltre ai volontari dell’Associazione nazionale carabinieri di Fiorenzuola e di Cortemaggiore): Anpi, Alpini, Aeronautica, Bersaglieri e Paracadutisti.

Presenti il comandante di Compagnia, maggiore Biagio Bertoldi, con il luogotenente Giuseppe Cocciolo, i comandanti di Stazione di Fiorenzuola, Castell’Arquato e Gropparello e quello del Nucleo Radiomobile. La vicesindaco Paola Pizzelli, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione, ha espresso un ringraziamento ai carabinieri in congedo «per aver organizzato questa sentita cerimonia» oltre a quelli in servizio, «ai quali occorre rendere onore per il loro lavoro che svolgono ogni giorno al servizio di tutta la cittadinanza, mettendo a rischio la propria vita».

Nel pomeriggio, alle 18 e 30, i militari della Compagnia e le sezioni di Anc del territorio si riuniranno in chiesa Collegiata per la Santa Messa.