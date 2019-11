Formula Challenge, Bussandri pronto alla seconda gara a Castelletto di Branduzzo

Il driver fiorenzuolano Christian Bussandri a bordo della Peugeot 208 Ecometano pronto per la seconda gara di campionato a Castelletto di Branduzzo (Pavia).

Dopo i successi raggiunti al Challenge Città di Spinetoli (AP), Bussandri, 4 volte Campione Italiano nella specialità, e il Team Bussandri Motorsport sono chiamati al rapporto Domenica 10 Novembre per “il 9° Challenge del Lupo” all’Autodromo di Castelletto di Branduzzo (PV). È la seconda gara della stagione 2019-2020 del Campionato Italiano Formula Challenge per il pilota piacentino che nella prima occasione, a Spinetoli, ha mostrato prestazioni e risultati a dir poco sorprendenti sfrecciando con la sua Peugeot 208 Ecometano: 1° classe, 1° gruppo, 1° vetture turismo, 2° assoluto.

Bussandri afferma che in vista della gara di domenica l’intero team si sta preparando con grande attenzione e sta studiando il tracciato, alla luce delle condizioni meteo variabili che potranno incidere sulla gara. Il team sta lavorando su alcune regolazioni della vettura da competizione, con miglioramenti sull’assetto in base agli pneumatici che verranno utilizzati. Il driver piacentino è carico e pronto per la gara che lo aspetta. Dice che è ancora presto per stabilire chi sarà il possibile antagonista del Team Bussandri Motorsport, anche perché quest’anno c’è la novità dei due gironi, nord e sud, cosa che non consente di stilare ipotetiche classifiche. Sotto questo profilo sarà un anno davvero tutto da scoprire.