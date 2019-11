Si celebra oggi il 4 novembre, data in cui, nel 1918, terminò la Prima Guerra Mondiale.

Piacenza vuole festeggiare la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale con una serie di iniziative istituzionali e rivolte al pubblico.

Alle ore 9 e 30 si è tenuta, alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri e del Prefetto Maurizio Falco, la deposizione delle corone presso il Sacrario dei Caduti in Piazzetta Mercanti.

Alle ore 10 verrà officiata la Santa Messa presso la Basilica di San Francesco, seguita alle ore 11 dalla Cerimonia ufficiale in Piazza Cavalli.

Quest’anno poi il calendario delle attività si arricchisce di una novità: la manifestazione Caserme in Piazza, dalle ore 16 in Piazza Cavalli. I vigili del fuoco srotoleranno per l’occasione un tricolore di 15 metri dalla torre del palazzo Ina, il Genio Pontieri simulerà il disinnesco di un ordigno, mentre l’Aeronautica militare mostrerà la struttura della cabina di un F-104 e la Guardia di Finanza proporrà dimostrazioni circa l’impiego delle unità cinofile. Parteciperanno alla giornata anche polizia e carabinieri.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ – Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, lunedì 4 novembre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata: in Piazza Cavalli su tutto il perimetro della piazza, in Piazzetta Mercanti, in Piazzale Plebiscito, in Piazzetta delle Grida.

In piazzale Plebiscito ed in Piazza delle Grida saranno esonerati dal divieto di sosta i mezzi operativi e delle autorità partecipanti alla manifestazione.

Dalle ore 9.30 alle ore 12 di lunedì 4 novembre 2019 e comunque fino al termine della celebrazione, istituzione del divieto di circolazione in tutta l’ area di piazza Cavalli