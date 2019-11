Foti (FdI) al Governo “Stabilizzare i precati del Crea di Fiorenzuola”

“Completare l’iter di stabilizzazione dei precari del CREA/GPG”.

Lo chiede il deputato piacentino Tommaso Foti (FdI) ai Ministri Bellanova e Catalfo in una interrogazione che prende le mosse dall’ordine del giorno approvato di recente, all’unanimità, dal Consiglio comunale di Fiorenzuola. Il parlamentare del movimento politico di Giorgia Meloni evidenzia come nella cittadina valdardese “ha sede il CREA/GPG – Centro di Ricerca per la genomica e postgenomica animale e vegetale – in cui risulta impiegato personale precario ed in attesa di stabilizzazione”.

“Come evidenziato dal Consiglio comunale di Fiorenzuola – rimarca Foti – il CREA, nonché le sue articolazioni territoriali, rappresenta una eccellenza nella comunità scientifica italiana, con competenze che spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale e financo all’ambito socioeconomico”. Il parlamentare piacentino non ha dubbi: “Bene si è fatto nella legge di bilancio 2018 a stanziare 10 milioni di euro da destinare alla stabilizzazione del personale CREA. La precarietà rappresenta, nel mondo della ricerca, una vera e propria piaga che mortifica le grandi professionalità che vi operano, nonostante tutto, con successo e riconoscimento internazionale”.

L’appello di Foti al Governo è quindi tranchant: “Mancano pochi metri alla meta – sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia – occorre portare a compimento la stabilizzazione dei precari del CREA nel più breve tempo possibile”.