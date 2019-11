Fiumi e torrenti osservati speciali nel piacentino per il maltempo che anche per la giornata di domenica non darà tregua.

Come annunciato, dalla mezzanotte è stata disposta la chiusura di via Nino Bixio a Piacenza in vista dell’innalzamento del Grande Fiume (GUARDA IL LIVELLO) – dove i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il pontile di attracco delle imbarcazioni trascinato dalla corrente fino all’altezza della società Nino Bixio – ma la fase di attenzione è attiva in tutta la provincia. Il personale del Consorzio di Bonifica ha monitorato tutta notta il comprensorio, attività che proseguirà anche nella giornata di domenica.

Foto 3 di 14



























VIDEO

A Roncaglia è stata posizionata la paratoia per chiudere il varco a valle del diversivo di est (vicino al Nure); le dighe hanno laminato e sono tutti in funzione gli impianti idrovori lungo la fascia costiera del Po (Casino Boschi, Finarda, Armalunga e Zerbio). Sono state inoltre accese una pompa idrovora a Fossadello e una sul Tidoncello a Calendasco che hanno funzionato nella notte e sono pronte ad essere riattivate in caso di necessità.

FRANE IN MONTAGNA, STRADE CHIUSE – Attenzione ai corsi d’acqua, ma non solo. Il maltempo ha infatti provocato anche alcuni smottamenti in montagna. Dalle prime ore del mattino sono in corso alcuni interventi urgenti sulla strada di Ottone Soprano.

Il servizio viabilità della provincia di Piacenza, impegnato nel monitoraggio delle strade provinciali a seguito delle abbondanti precipitazioni, segnala che è stata disposta la chiusura della Strada provinciale n. 18 di Zerba tra Vezimo e Pey. Pey è comunque raggiungibile dal passo del Brallo o da Voghera. Programmato nella giornata di domenica l’intervento per il ripristino della circolazione.

Si segnala inoltre che la provinciale 52 di Cariseto è interrotta tra Selva e Cariseto per una frana: tutte le località e le abitazioni sono comunque raggiungibili, si cercherà di ripristinare la situazione in giornata. Chiusa anche la strada Ponte Nano – Proverasso (Ferriere) per uno smottamento, non ci sono frazioni isolate. Un altro movimento franoso si è verificato lungo la provinciale di Cariseto, nei pressi di Ottone, che però non limita la circolazione: è già stato programmato un intervento di pulizia.

Attenzione inoltre lungo la Statale 45 per un cedimento del manto stradale che si è verificato poco prima di ponte Barberino in direzione di Bobbio. Sul posto il personale di Anas insieme alle forze dell’ordine