Gas Sales cerca riscatto contro Calzedonia Verona

Terza giornata di Superlega Credem Banca per la Gas Sales Piacenza che domenica 3 novembre affronta in trasferta la Calzedonia Verona di mister Radostin Stoytchev tra le mura dell’AGSM Forum alle ore 18 e 30.

Un turno di campionato anomalo, complice la Del Monte® Supercoppa, che vedrà scendere in campo nella giornata di domani soltanto Piacenza e Verona; tutte le altre gare in programma invece, saranno disputate durante la settimana.

La Gas Sales Piacenza si presenta a questa sfida con la voglia di conquistare i primi punti in Superlega: dopo due turni alquanto complicati contro due delle corazzate di questo campionato in cui i biancorossi sono usciti sconfitti ma a testa alta, la voglia di riscatto è tanta. Il lavoro in settimana tra campo e palestra è servito a mister Andrea Gardini per preparare al meglio insieme ai suoi ragazzi la gara contro la formazione veronese.

Proprio alla vigilia di questa sfida è lo schiacciatore Dick Kooy a sottolineare l’importanza di questo match per la Gas Sales Piacenza:

“Dopo le prime due gare contro Civitanova e Modena, anche quella in programma domenica contro Verona sarà per noi un’altra sfida importante da giocare. Abbiamo lavorato bene in settimana e ci stiamo preparando al meglio. Verona è una squadra con tanti giocatori forti, con centrali di ottimo livello e un opposto, come Boyer, di cui conosciamo tutti il suo valore. Sarà una partita difficile, ma noi l’affronteremo consapevoli dei nostri mezzi e di poter interpretare al meglio la sfida”.

In casa Calzedonia, dopo l’esordio vincente contro Sora, è arrivata la battuta d’arresto domenica scorsa con Perugia: gli scaligeri hanno sofferto in modo particolare in ricezione sugli attacchi di Leon e compagni, non riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. Per la partita contro Piacenza, la truppa di Stoytchev potrà contare sulle qualità e la tecnica dello schiacciatore statunitense Garrett Muagututia, arrivato da pochi giorni in Veneto e provato in settimana nell’amichevole contro Padova per inserirlo nei meccanismi di gioco. La voglia di ripartire per i veronesi è tanta e farlo davanti al proprio pubblico potrà essere una motivazione in più per fare bene.

La partita Calzedonia Verona–Gas Sales Piacenza sarà trasmessa in diretta su Rai Sport alle ore 18.30.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Sebastian Solé – 2 muri vincenti ai 300 (Calzedonia Verona); Alessandro Fei – 8 attacchi vincenti ai 6000, Dragan Stankovic – 13 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Piacenza).

In Carriera: Stephen Boyer – 12 attacchi vincenti ai 500 (Calzedonia Verona); Iacopo Botto – 13 punti ai 2900, Gabriele Nelli – 1 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Piacenza).