Gas Sales, al Palabanca arriva Padova. Scanferla “Vogliamo la vittoria”

Dopo il turno di riposo osservato domenica scorsa, la Gas Sales Piacenza è pronta a ripartire in questa nuova giornata di campionato di Superlega Credem Banca: l’avversario che si presenterà giovedì sera (ore 20.30) al PalaBanca di Piacenza è la Kioene Padova, guidata da mister Baldovin.

I biancorossi sono alla ricerca della prima vittoria da tre punti in questa stagione, in quanto i successi ottenuti fino ad oggi sono arrivati al tie break contro Vibo Valentia e Monza. La Gas Sales Piacenza sta dimostrando di essere una squadra con carattere, mai doma e capace di lottare fino alla fine. Terminato il ciclo terribile che l’ha vista affrontare in sette giornate le quattro corazzate del campionato, per Piacenza ora inizia una nuova fase che la vedrà contrapposta a Padova, Sora, Milano e Ravenna.

Si comincia, dunque, domani sera al Palabanca: in palio ci sono punti importanti per muovere la classifica e i ragazzi della Gas Sales Piacenza vogliono sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno per tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Tra gli ex di questa gara, Leonardo Scanferla, giovane libero biancorosso ma padovano doc in quanto nato e cresciuto proprio a Padova: è lui a presentare la sfida che attende la Gas Sales Piacenza:

“Arriviamo alla sfida di giovedì contro Padova dopo un turno di riposo: vogliamo partire subito forte per cercare di portare a casa una vittoria che sarebbe molto importante. In questo momento loro stanno giocando davvero bene e lo hanno dimostrato vincendo una grande gara contro Trento e anche contro Latina. Dovremo essere bravi a contenere i loro attaccanti, in modo particolare Ishikawa, che in questo momento ha dimostrato di essere in grande forma. Anche il resto della squadra è costituito da giocatori importanti con esperienza a cui dovremo prestare attenzione. Per me certamente non sarà una partita come le altre visto che sono cresciuto a Padova: è una Società a cui devo molto”.

La Kioene Padova arriva a questa gara con all’attivo 4 vittoria e 3 sconfitte in questa prima parte di campionato che le valgono la sesta piazza in classifica. I patavini stanno attraversando un buon momento di forma, grazie anche a Yuki Ishikawa eletto per ben due partite consecutive Mvp: proprio lo schiacciatore giapponese è stato grande protagonista nelle due vittorie contro Trento e Latina e si sta dimostrando un vero e proprio trascinatore in campo.

La sfida tra la Gas Sales Piacenza e la Kioene Padova sarà trasmessa alle ore 20.30 su Rai Sport e in diretta streaming su raiplay.it.

EX: Alexander Berger a Padova nel 2015-2016, Alessandro Fei a Padova dal 1994 al 1998, Gabriele Nelli a Padova nel 2017-2018, Leonardo Scanferla a Padova nel 2017-2018, Andrea Canella a Piacenza nel 2018-2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Iacopo Botto – 1 partita giocata alle 300 (Gas Sales Piacenza); Fernando Hernandez Ramos – 4 muri vincenti ai 100 (Kioene Padova); Luigi Randazzo – 5 battute vincenti alle 100 (Kioene Padova).

In carriera: Iacopo Botto – 12 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza); Gabriele Nelli – 28 punti ai 1000 (Gas Sales Piacenza); Alberto Polo – 9 punti ai 1200 (Kioene Padova).

9a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 27 novembre 2019, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Consar Ravenna – Calzedonia Verona

Top Volley Latina – Itas Trentino

Giovedì 28 novembre 2019, ore 20.30

Gas Sales Piacenza – Kioene Padova Diretta RAI Sport Diretta streaming su raiplay.it

Posticipo 9a giornata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 4 dicembre 2019, ore 20.30

Allianz Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Turno di riposo: Leo Shoes Modena

Classifica: Cucine Lube Civitanova 26, Leo Shoes Modena 21, Sir Safety Conad Perugia 19, Itas Trentino 18, Allianz Milano 12, Kioene Padova 11, Calzedonia Verona 9, Vero Volley Monza 9, Consar Ravenna 7, Top Volley Latina 6, Gas Sales Piacenza 5, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 4, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova

1 incontro in meno: Allianz Milano, Kioene Padova, Vero Volley Monza, Top Volley Latina, Gas Sales Piacenza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

DEBUTTA LA NUOVA APP GAS SALES PIACENZA VOLLEY – In occasione della sfida tra la Gas Sales Piacenza e la Kioene Padova debutta la nuova applicazione ufficiale per smartphone e tablet della società biancorossa, pensata per tutti i suoi tifosi e realizzata in collaborazione con Switch Up, azienda specializzata in software, sviluppo web e app e digital marketing.

La nuova app, disponibile negli store Apple e Android, con una nuova linea grafica accattivante e facile da navigare, permetterà a tutti i tifosi biancorossi di essere sempre aggiornati sulle vicende della squadra semplicemente cliccando sull’icona del proprio apparato: news, calendario, risultati, classifica di Superlega, elenco giocatori e membri dello staff. Per gli utenti registrati, in più, sarà possibile gestire il proprio profilo utente con accesso tramite Facebook e Google e ricevere le notifiche. Inoltre nel corso della stagione, tutti coloro che scaricheranno l’app della Gas Sales Piacenza sui propri device potranno partecipare ai giochi a premi durante la partita e prima del fischio d’inizio.

“SwitchUp dà voce a quelle realtà che vogliono raccontare con personalità e stile il proprio lavoro – spiega Gian Luca Boarini, CEO di SwitchUp – Soprattutto in ambito sportivo, dove il senso di appartenenza dei tifosi alla propria squadra è forte e sentito, i prodotti digitali si rivelano un solido punto di incontro tra aziende e utenti, e contribuiscono a creare engagement anche al di fuori delle partite. Senza umanità e carattere la tecnologia è vuota: SwitchUp studia strategie digitali su misura, per arrivare al cuore delle persone e lasciare il segno”.

I possessori della vecchia versione, rilasciata nella scorsa stagione, dovranno provvedere all’aggiornamento manualmente. Per farlo è sufficiente aprire l’app store del proprio telefono e cercare tra gli aggiornamenti.