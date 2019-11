Gas Sales Piacenza a fianco di Croce Rossa, panettoni della solidarietà in vendita al Palabanca

La Gas Sales Piacenza Volley si dimostra ancora una volta una Società attenta alle iniziative legate alla solidarietà e lo conferma avviando una stretta collaborazione con la sezione sociale della Croce Rossa di Piacenza (CRI).

A partire, infatti, dalla prossima partita casalinga della Gas Sales Piacenza alcuni volontari della Croce Rossa saranno presenti al Palabanca e impegnati nella vendita dei tradizionali panettoni: appuntamento fissato, quindi, domenica 17 novembre in occasione del match contro Vero Volley Monza e per le successive gare del 20 e del 28 novembre e del 14 dicembre. La sinergia, nata dall’adesione della Croce Rossa di Piacenza al progetto #facciamosquadraxpiacenza, vedrà la società biancorossa sostenere le attività e i progetti di cui la sezione sociale si occupa così come spiega Ivana Casotti, referente dell’area 2, della sezione sociale della CRI di Piacenza:

“La nostra sezione si occupa in modo particolare di quelle frange della popolazione più debole, con un profondo disagio socio-economico. Sono circa 600 le famiglie che seguiamo e sosteniamo, circa 300, invece, le persone che vengono da noi ogni mese a recuperare il pacco viveri. Tutte le iniziative sono autofinanziate dalla sezione stessa, attraverso eventi o vendita di prodotti e gadget. Le nostre attività spaziano dal sostegno economico di chi è in difficoltà, adulti ma anche minori malati gravemente o con disabilità, attraverso il pagamento di cure e visite sanitarie, a iniziative che favoriscono l’integrazione come il corso d’italiano, utile per imparare i rudimenti della lingua e permettere a chi arriva nel nostro Paese di poter integrarsi più facilmente”.

La presenza al Palabanca dei volontari della CRI può rappresentare, di fatto, un’occasione per avvicinare le persone a questa realtà: “Per noi – prosegue Casotti – è una grande opportunità: sia perché attraverso questo tipo di iniziative portiamo avanti la campagna di autofinanziamento indispensabile per sostenere i nostri progetti, sia perché abbiamo la possibilità di far conoscere alle persone, in questo caso tifosi e appassionati di sport presenti al Palabanca, la nostra realtà, una delle poche ad avere la sezione sociale”.

Anche quest’anno, inoltre, la Gas Sales Piacenza riproporrà la lotteria di Santo Stefano: il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluta proprio alla sezione sociale della Croce Rossa di Piacenza per sostenere le iniziative e i progetti avviati.