Gas Sales Volley cerca conferme nella sfida casalinga contro Vibo Valentia

Nella quarta giornata di campionato di Superlega Credem Banca in programma domenica 10 novembre alle ore 18 al Palabanca, la Gas Sales Piacenza ospita la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, guidata da mister Juan Manuel Cichello.

I ragazzi di coach Andrea Gardini, dopo una settimana di allenamenti in palestra e in campo, sono pronti a dare battaglia con l’intenzione di conquistare davanti al proprio pubblico punti importanti per continuare a muovere la classifica e soprattutto la prima vittoria stagionale.

Nella sfida della scorsa giornata, infatti, la Gas Sales Piacenza ha ottenuto in quel di Verona il primo punto storico in Superlega, lottando fino all’ultimo e portando la Calzedonia al tie break. L’obiettivo di Fei e compagni è quello di proseguire il percorso di crescita mostrato in queste partite e riuscire finalmente a conquistare un’importante vittoria che sarebbe un’ulteriore iniezione di fiducia nel gruppo.

A presentare la sfida tra Piacenza e Vibo tocca a Fabio Fanuli, libero alla sua seconda stagione in biancorosso e che in settimana ha raggiunto un traguardo personale molto gratificante, laureandosi dottore in Scienze Motorie presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma:

“Siamo sicuramente in crescita dopo le prime partite anche se ancora non esprimiamo la pallavolo che vorremmo giocare. La gara di domenica sarà un vero e proprio scontro diretto. Vibo Valentia viene da due sconfitte consecutive ma ha una rosa esperta con giocatori come Baranowicz, Hirsch e Rizzo che hanno alle spalle tanta esperienza in Serie A. Sarà una battaglia da giocare fino alla fine”.

Di riposo alla prima giornata, la Tonno Callipo è ferma in classifica ancora a quota zero, complice le due sconfitte maturate contro Padova e Trento: proprio la gara giocata mercoledì sera, in occasione del recupero della terza giornata di regular season contro i trentini, ha messo in luce le qualità in attacco dei ragazzi di mister Cichello: lo dimostrano i 19 punti dell’opposto Hirsch (top scorer del match) e la buona prestazione del giovane schiacciatore americano Defalco. I giallorossi sono una squadra che può contare, inoltre, su uomini di esperienza e qualità e ha dimostrato in queste prime uscite di poter dare del filo da torcere alle avversarie.

La gara tra la Gas Sales Piacenza e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà trasmessa in diretta alle ore 18 su Eleven Sport.

EX: Fabio Fanuli a Vibo Valentia dal 2010 al 2012.

A CACCIA DI RECORD:

In Carriera: Iacopo Botto – 13 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza), Alessandro Fei – 8 attacchi ai 6000 (Gas Sales Piacenza), Gabriele Nelli – 1 battuta vincente alle 100 (Gas Sales Piacenza), Marco Vitelli – mancano 5 punti ai 400 e 5 muri vincenti ai 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).