Ginnastica artistica, per La Palestrina Club argento agli interregionali e pass per la finale a Jesolo

Si è svolta domenica 17 novembre, presso la palestra “Appoggetti” di Fermo, la fase interregionale del campionato Allieve Gold 3A di ginnastica artistica.

La squadra della A.S.D. La Palestrina Club di Piacenza, composta dalle giovanissime classi 2010 e 2011 Chiara Marchini, Andree Alice Massari, Aurora Razzini e Gaia Sebastiani, forte del secondo posto ottenuto nel campionato regionale, aveva come obiettivo salire su un qualunque gradino del podio, per conquistare il pass diretto alla finale nazionale in programma a Jesolo a fine mese.

Le atlete, guidate dal tecnico Debora Pareti, hanno saputo portare a termine una gara lineare e precisa, ottenendo il loro miglior punteggio a squadre della stagione e che, nel confronto tra le dieci migliori squadre di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo ed Umbria, è risultato il secondo miglior punteggio della giornata, ottenendo così il titolo di vice campionesse interregionali della Zona Tecnica 4.

Insieme all’argento, la compagine piacentina si è assicurata la partecipazione al campionato italiano di Jesolo, dove punteranno a far vedere tutto il loro valore e giocarsi una posizione di rilievo in classifica.

“Ci rimangono due settimane per perfezionare i nostri esercizi – afferma il tecnico della squadra agonistica – ma ripongo molta fiducia nelle mie ginnaste. Sono una squadra giovanissima e al campionato nazionale dovremo sfidare anche atlete più mature e con più anni di esperienza, tuttavia la sfida non ci spaventa. È la prima gara a squadre in un contesto importante che queste atlete affronteranno e ce la metteremo tutta per ottenere il miglior risultato possibile, consapevoli del nostro valore. L’obiettivo della stagione era centrare la finale nazionale e ce l’abbiamo fatta, ora possiamo anche provare a puntare ancora più in alto”.