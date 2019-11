Giovanili Assigeco, esordio amaro per la Prima Divisione. Vincono U16 Gold e U14

In contemporanea con l’inizio dei campionati giovanili è partita anche la stagione della Prima Divisione dell’Assigeco Piacenza.

“Una squadra che è in tutto e per tutto giovanile perché formata quasi completamente da ragazzi dell’annata 2001” – spiegano dalla società. Il coach alla guida del gruppo è Sergio Codola: “Si tratta di un gruppo storico dell’Assigeco – commenta –, sono ragazzi che stanno assieme da quando sono bambini. Per questa nuova avventura abbiamo aggiunto un ragazzo del 1998 e uno del 1999 per rinforzare l’organico. Il campionato è appena iniziato, per quanto ci riguarda, con una sconfitta in casa. L’esordio è stato altalenante soprattutto per l’impatto con la realtà senior, cui ovviamente i ragazzi si devono ancora adattare. Con l’andare del tempo e con il lavoro in palestra, acquisiremo anche la giusta consapevolezza per affrontare anche questa avventura”.

LA SETTIMANA GIOVANILE – Successo a fil di sirena per la Under16 Gold che con un buzzerbeater di Pompili batte la Polisportiva Masi per 69-68. Bene anche la Under14 Elite che dilaga su Vico Parmense. Nei campionati regionali da segnalare la vittoria della Under15 Assigeco su Castellana per 77-31, mentre la Under13 regionale Piacenza è stata sconfitta da Noceto. Sorridono invece gli Under13 regionali Assigeco dopo il netto successo su Dresano (62-22), così come la rappresentativa Esordienti, che bagna l’esordio in campionato con un eloquente 68-30 su Piacenza. Una vittoria e un ko invece in campo femminile: la Under14 si è imposta nettamente su Ponte dell’Olio, mentre è arrivata una sconfitta per la Under16 contro Vico Parmense.