Giovanni Rana diventa socio onorario del Moto Guzzi The Club. Sabato cerimonia in Comune

Giovanni Rana, patron dell’omonimo pastificio, diventa socio onorario del Moto Guzzi The Club.

La tessera, rilasciata dal neonato Club nazionale che riunisce sotto di sè tanti proprietari ed appassionati di Moto Guzzi, verrà consegnata al noto imprenditore veronese sabato 23 novembre alle ore 11.30 nella Sala del Consiglio Comunale di Piacenza.

L’appuntamento, organizzato dallo stesso Moto Guzzi The Club, con il Patrocinio della Provincia di Piacenza, vedrà la presenza del sindaco Patrizia Barbieri e delle massime autorità del territorio che insieme, saluteranno Giovanni Rana. Un riconoscimento, questo, che arriva da molto lontano, così come spiega il Presidente del Club Francesco Zarbano: “Come tutte le cose belle che accadono per caso, anche in questa occasione abbiamo scoperto che il Cav. Rana era un Guzzista navigando on line. Ma, cosa più incredibile, è assolutamente fantastica la storia che lo lega direttamente a Moto Guzzi”.

Per questo, infatti, bisogna tornare indietro al 1959 quando, nel piccolo comune di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona, il giovane Giovanni Rana, oltre a lavorare nel panificio di famiglia, decise di dedicarsi anche alla produzione di tortellini fatti a mano. Resosi subito conto dei profondi mutamenti che stavano avvenendo e attraversando la società italiana dell’epoca e capita la grande lacuna presente nel mercato della pasta fresca, decise di buttarsi nel settore assieme alla fidanzata Maria Laura (sua futura moglie), alla quale spettava la preparazione dei ripieni e a lui quella della pasta. Iniziò così la produzione di tortellini fatti a mano che egli stesso consegnava e vendeva direttamente, nelle case dei clienti, proprio in sella ad una piccola Moto Guzzi Motoleggera, meglio nota come “Guzzino”, di soli 65 centimetri cubici di cilindrata, comprata usata da un pensionato del paese per 18 mila lire e sulla quale montò una cesta di vimini per il trasporto dei tortellini.

Da lì a pochi anni la sua nuova attività inizierà a prendere forma ed a svilupparsi fino a diventare quello che oggi conosciamo tutti come un vero e proprio “impero” culinario italiano a livello mondiale. E’ stato lo stesso Rana, in diverse interviste, a dichiararsi un grande ed orgoglioso Guzzista e a raccontare, con intensa passione ed emozione, come il Guzzino lo avesse realmente e nei fatti, aiutato a realizzare i suoi grandi sogni. “Quello di Giovanni Rana – continua Zarbano – è un esempio di come il saper valorizzare ogni momento ed oggetto della nostra vita ci permetta di essere persone migliori. Il Cav. Rana rappresenta il vero istinto Guzzista che ognuno di noi sente, fatto di passione, forza e amore per la propria moto. Qualunque essa sia. Non vediamo l’ora di averlo nella nostra famiglia”.

Appuntamento, quindi, con la cerimonia di consegna che si terrà ufficialmente alle ore 11.30, di sabato 23 novembre, nella Sala del Consiglio Comunale di Piacenza a Palazzo Mercanti. Un momento solenne dove si riuniranno, nel cuore della “Primogenita”, tutti i Soci del Moto Guzzi The Club e tutti i cittadini desiderosi di assistere a questo riconoscimento che, in qualche modo, legherà uno dei più grandi imprenditori italiani, alla città di Piacenza e scriverà una nuova importante storia, da raccontare con una vera ed assoluta protagonista, ovvero, Moto Guzzi.

L’evento, con ingresso libero, si concluderà con un brindisi a base di ottimi vini piacentini D.O.C. di Piani Castellani, offerto e servito dalla storica Cantina Manzini di Pontenure (PC). Per maggiori info e dettagli a disposizione il sito ufficiale del Club: www.motoguzzitheclub.it, oppure le pagine social https://www.facebook.com/motoguzzitheclub/ – https://www.instagram.com/motoguzzitheclub/.