Graduatorie Erp e rinnovo bonus energia, le news di Informasociale

NEWSLETTER INFORMASOCIALE – 11/2019

AL NIDO CON LA REGIONE: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DELL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO

Sono stati approvati in via sperimentale, dalla Giunta Comunale di Piacenza, i criteri per l’attuazione della misura sperimentale regionale di sostegno economico alle famiglie “Al nido con la Regione” per l’anno educativo 2019-2020 che punta all’abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido comunali e convenzionati. La misura è valida da settembre 2019 a giugno 2020 e viene applicata solo per l’anno educativo in corso.

BORSA DI STUDIO PIZZIGATI -MINOJA, DOMANDE DAL 12 NOVEMBRE

Anche quest’anno sono state bandite tre borse di studio a favore di allievi dei corsi di laurea in Ingegneria meccanica della sede di Piacenza del Politecnico di Milano, in memoria del dott. Ing. Augusto Pizzigati, già illustre docente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, e della signora Camilla Minoja. La domanda dovrà essere presentata al QUIC dal 12 novembre al 12 dicembre.

GRADUATORIE ERP, PUBBLICAZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Le graduatorie relative al bando chiuso il 31 agosto 2019 per le nuove assegnazioni di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (o “case popolari”) e quelle di mobilità degli assegnatari (“Cambio alloggio”) saranno pubblicate entro sabato 30 novembre. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Abitazioni e diritto alla casa in via XXIV Maggio 28 (tel. 0523/492162 e 0523/492169), aperto lunedì dalle 8.45 alle 13.30, mercoledì dalle 8.45 alle 12.00, giovedì dalle 8.45 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

BONUS ENERGIA, PROROGATE LE SCADENZE PER LE DOMANDE DI RINNOVO

A seguito della modifica del periodo di validità della DSU, per i bonus energia (luce, gas e acqua) in scadenza, sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di rinnovo. Per i bonus in scadenza il 31 dicembre 2019 e 31 gennaio 2020, i cui rinnovi andrebbero effettuati rispettivamente il 30 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019, sarà possibile presentare la domanda di rinnovo entro il 31 gennaio 2020 per i primi, ed entro il 29 febbraio 2020, per i secondi. I cittadini dovranno essere in possesso del modello Isee 2020.

REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA, NECESSARIO L’AGGIORNAMENTO DI ALCUNE DICHIARAZIONI

Le domande di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza presentate a marzo 2019 richiedono un aggiornamento delle dichiarazioni sottoscritte. Inps ha inviato agli interessati, tramite i recapiti sms e e-mail comunicati, un codice per procedere all’aggiornamento. Solo per le domande aggiornate entro il 21 ottobre sarà possibile il pagamento della rata spettante per la mensilità di ottobre. Per chi, invece, aggiornerà i dati dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione. In caso di necessità è possibile rivolgersi a Inps.

NUOVA COLLABORAZIONE TRA CAAD – CENTRO PER L’ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE DOMESTICO DEL COMUNE DI PIACENZA E IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI PONENTE

Il Caad, Centro di I° livello della Rete regionale, offrirà un supporto tecnico alle persone con disabilità, ai loro familiari e agli operatori dei servizi sociali dei comuni del Distretto socio-sanitario di Ponente. Contattando il Caad, il mercoledì dalle 8.45 alle 13.00, al numero 0523.492022 o scrivendo a informahandicap@comune.piacenza.it, è possibile ricevere consulenza nei seguenti ambiti: contributi per l’acquisto e/o l’adattamento di autoveicoli a favore di persone con disabilità; contributi per l’adattamento domestico per persone con disabilità; contributi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche; agevolazioni fiscali; orientamento per la prescrizione di ausili dell’Ausl territorialmente competente.

SPOSTAMENTI DI UFFICI: CHIUSURE PER LE SEDI DI VIA TAVERNA E VIA XXIV MAGGIO

Per consentire in sicurezza lo svolgimento di alcuni lavori di sistemazione e lo spostamento di alcuni uffici, sono previste alcune chiusure al pubblico delle sedi dei Servizi sociali del Comune di Piacenza. In particolare, nelle giornate di lunedì 11 resteranno chiusi tutti gli uffici di via Taverna 39, fatta eccezione per lo sportello InformaSociale e per l’ufficio Attività socio-ricreative. Nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13, resteranno chiusi al pubblico oltre agli uffici di via Taverna 39, fatta eccezione per lo sportello InformaSociale e per l’ufficio Attività socio-ricreative, anche tutti quelli ospitati nella sede di via XXIV Maggio, 28 (terzo piano). Resterà aperto l’Ufficio Abitazioni e diritto alla casa.

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA: INIZIATIVE DI NOVEMBRE

Martedì 26 novembre, visita guidata al Museo della Stampa di Libertà, alla scoperta degli strumenti tipografici di un tempo in compagnia di una guida d’eccezione. Ingresso gratuito, su prenotazione a partire da lunedì 11 novembre. Per informazioni è possibile contattare in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative di via Taverna 39 (tel. 0523/492724).

MARTEDÌ DELLA SALUTE: RIPARTONO GLI APPUNTAMENTI DELLA NUOVA STAGIONE

Martedì 12 novembre, alle ore 15.30 presso il Centro per le Famiglie di via Marinai d’Italia 41, alla Galleria del Sole, il primo appuntamento della nuova stagione con i medici Ausl. “Un inverno tranquillo. Influenza: come prevenirla, come combatterla”, incontro con la dott.ssa Anna Maria Andena.

INFORMASOCIALE E SPORTELLI INFORMAFAMIGLIE&BAMBINI: CHIUSURE STRAORDINARIE PER FORMAZIONE

Martedì 19 novembre gli sportelli InformaSociale di Via Taverna e gli Sportelli InformaFamiglie&Bambini effettueranno delle chiusure straordinarie per permettere ai propri operatori di partecipare ad una un corso di aggiornamento. Lo sportello InformaSociale di via Taverna rimarrà chiuso tutta la mattinata e riaprirà mercoledì 20 con i consueti orari (9.00-12.30); lo Sportello Informativo di via Martiri della Resistenza, gli Sportelli InformaFamiglie&Bambini “la Primogenita” e della Galleria del Sole saranno invece aperti dalle 9.00 alle 10.30.

NOVITÀ PER GLI SPORTELLI COMUNALI DEDICATI A MINORI E FAMIGLIE

Cambiano gli orari dello Sportello Informativo di via Martiri della Resistenza che sarà il seguente: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. Nuovo numero di telefono per lo Sportello InformaFamiglie&Bambini presso il Centro per le Famiglie – La Primogenita: 0523/332290.

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

A DANZA CON LA MAMMA

Per mamme e bambini dai 18 ai 36 mesi. Sabato 9 novembre 2019, alle ore 10.00 al Centro per le Famiglie, Galleria del Sole.

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

Mercoledì 13 novembre 2019, alle ore 15.00 si terrà il prossimo incontro sulle “Manovre di disostruzione delle vie aree in età pediatrica”, gestito dalla Croce Rossa Italiana presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Incontro a numero chiuso. Iscrizione obbligatoria contattando lo Sportello InformaFamiglie&Bambini.

INCONTRO INFORMATIVO DI PRESENTAZIONE SUI CORSI PREPARTO

Venerdì 15 novembre 2019 alle ore 9.00 si terrà la presentazione dei corsi pre-nascita per mamme che partoriranno nel mese di febbraio 2020, a cura delle ostetriche dell’Ausl e del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza. L’incontro è ad accesso libero e si svolgerà alla Galleria del Sole n.55 – Centro Civico Farnesiana.

CORSO GRATUITO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO

Sabato 16 novembre 2019, dalle 10.00 alle 12.00, al Centro per le Famiglie “Galleria del Sole”. Iscrizione obbligatoria allo Sportello Informafamiglie&Bambini. Servizio di babysitteraggio per bambini dai 3 ai 6 anni.

FAVOLE IN MOVIMENTO

Ciclo di laboratori di lettura e danza per bambini dai 4 agli 8 anni. Ogni incontro è a se stante, si può partecipare anche solo ad uno. L’iscrizione è obbligatoria entro il giovedì precedente ogni incontro chiamando il numero 393.4597343 e ogni incontro ha un costo di euro 10.00. Il primo laboratorio è domenica 17 novembre 2019, dalle 10.30 alle 11.30 presso il Centro per le Famiglie di via La Primogenita n.19 a Piacenza.

SPAZIO GENITORI BAMBINI 3 – 6 ANNI

Uno spazio gratuito che accoglie bambini e bambine dai 3 ai 6 anni accompagnati dai loro genitori o da un adulto di riferimento, per vivere esperienze di incontro e divertimento con il supporto di personale qualificato.

PERLAMAMMA – GINNASTICA IN GRAVIDANZA

Programma di allenamento per le mamme dal quarto mese di gravidanza in poi. Ogni lunedì alle 12.15, al Centro per le Famiglie – Galleria del Sole. Le iscrizioni sono sempre aperte, ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno. Per info sui costi e iscrizioni: 349.5803862 (Betta)

