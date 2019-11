Guida Michelin a Piacenza, confermata una stella a “La Palta” e al “Nido del Picchio”

Tra new entry e delusioni cocenti, per i ristoranti piacentini la nuova Guida Michelin Italia regala solo conferme.

Nella cerimonia andata in scena a Teatro Municipale di Piacenza nella mattinata del 6 novembre, è stata infatti confermata una stella per entrambe le eccellenze piacentine presenti nella guida che racchiude l’élite della ristorazione mondiale. Parliamo de “La Palta” di Bilegno, situata a Borgonovo Valtidone, con in cucina la chef Isa Mazzocchi, e il Nido del Picchio di Carpaneto Piacentino, con lo chef Daniele Repetti.

QUALITA’ PREZZO, I MIGLIORI RISTORANTI A PIACENZA – Non solo stelle per la Guida Michelin. La bibbia del buon mangiare ha inserito anche una selezione dedicata a ristoranti che propongono menù con il miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta dei Bib Gourmand. A Piacenza e provincia ne sono stati selezionati alcuni: la Antica Trattoria Cattivelli di Monticelli, la Locanda Cacciatori di Pontedellolio, il Caffè Grande di Rivergaro.

Sempre all’interno della guida è possibile, cercando per ordine alfabetico dei Comuni, rintracciare ristoranti che offrono piatti di qualità (caratterizzati dal logo del piatto e la forchetta). Ad esempio per Agazzano viene citata l’Antica Trattoria Giovannelli di Sarturano.