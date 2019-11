I gioielli d’arte del piacentino Cremonini in mostra al Museo dei Tesori Storici di Kiev

Sta per aggiungersi una nuova meta al già corposo elenco di città, anche oltre i confini nazionali, che hanno messo in mostra le artistiche opere orafe di Rayan Lynch, nome d’arte del creatore di gioielli piacentino Massimiliano Cremonini.

Dal 28 novembre al 1 dicembre, infatti, i gioielli artistici di Rayan Lynch – tutti forgiati e realizzati nel laboratorio piacentino di Via Sant’Antonino della maestra Orafa Raffaella Lamanna, saranno esposti al Museo Internazionale dei Tesori Storici di Kiev, in Ucraina. Per l’artista piacentino, reduce da Artistar Jewels, la mostra nata nel 2013 con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il gioiello d’autore contemporaneo a livello mondiale, andata in scena nelle scorse settimane a Milano, si tratta quindi di un nuovo, importante, riconoscimento, un’ulteriore conferma della considerazione vantata a livello internazionale.

Rayan Lynch, infatti, è stato l’unico artista italiano selezionato ad Artistar Jewels ed invitato ad esporre le proprie creazioni al Museo Internazionale dei Tesori Storici, un vero e proprio tempio dell’arte orafa e del gioiello antico, situato – tra l’altro – in uno dei due siti Unesco di Kiev: il Monastero di Pecherskaua lavra (l’altro è la Cattedrale di Santa Sofia). Il plus artistico di Rayan Lynch, ma anche la peculiarità che caratterizza e rende uniche tutte le sue creazioni orafe, è rappresentato dalla sua capacità di rielaborare in chiave moderna e contemporanea gioielli antichi della tradizione longobarda, celtica e bizantina, attraverso le tecniche artigianali del cesello, della filigrana e della lavorazione a filo ritorto.

Un elemento distintivo che, a Kiev, offrirà a Rayan Lynch due distinti palcoscenici: da un lato le sale del Museo Internazionale dei Tesori Storici, dove i gioielli creati dall’artista piacentino godranno di una vetrina espositiva internazionale; dall’altro, un posto al tavolo dei relatori in un convegno internazionale di studi dedicato alla storia e all’evoluzione del gioiello. L’artista piacentino, infatti, racconterà – ad un pubblico di selezionati invitati, composto da galleristi, e professionisti del settore – la propria esperienza artistica attraverso una relazione intitolata “Un’antica oreficeria nella gioielleria europea moderna”.

“Sono onorato – commenta Rayan Lynch – di rappresentare oltre i confini nazionali l’arte orafa Italiana, questa antica tradizione che ho scelto di portare avanti attraverso le mie creazioni, ed esporle al Museo Internazionale dei Tesori Storici di Kiev che ospita una delle più importanti collezioni di gioielli antichi del mondo, in cui figurano tesori, come quelli del Tumulo Gaimanov, che risalgono addirittura al IV secolo avanti Cristo”.