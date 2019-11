Il 17 giro turistico gratuito in città con il bus “green” di Seta

Domenica 17 novembre Seta invita la cittadinanza piacentina a partecipare alla seconda edizione del Piacenza Bus Tour: uno speciale giro turistico gratuito a bordo di un mezzo a basso impatto ambientale, che percorrerà le vie del centro storico e consentirà di scoprire ed apprezzare i luoghi più belli della città da una prospettiva insolita e suggestiva.

Il Piacenza Bus Tour è aperto a tutti, cittadini e turisti: dalle 10 alle 13 un mezzo Seta appositamente allestito per l’occasione collegherà i punti più significativi del centro storico cittadino, mentre la storia ed i segreti dei principali monumenti e luoghi d’arte piacentini saranno illustrati ai passeggeri grazie alle sapienti spiegazioni offerte da guide turistiche abilitate.

Il giro turistico gratuito organizzato da Seta passerà in rassegna eccellenze storico-artistiche quali il Palazzo Gotico, il Duomo, la Basilica di S. Antonino, le Mura Farnesiane, il Teatro Municipale, S. Maria di Campagna, Palazzo Farnese ed altri luoghi di grande valore storico, artistico e culturale. Nell’arco della mattina verranno realizzati tre tour, la cui partenza è fissata per le ore 10-11-12 da Piazza Cavalli. Non è necessaria la prenotazione. Ogni giro turistico avrà una durata di circa 50 minuti, al termine del Bus Tour di Seta i partecipanti verranno riportati in Piazza Cavalli. Sarà comunque possibile salire e scendere lungo il percorso, ovviamente senza bisogno di pagare alcun biglietto.