Il Busa Foodlab espugna Bedizzole: Gossolengo passa 3-0

Una trasferta da tre punti per il Busa Foodlab che rientra da Bedizzole con un tre a zero dopo una partita mai davvero in discussione. Le biancoblu riescono a contenere le iniziative delle giovani avversarie che lottano senza però riuscire a mettere in difficoltà Gossolengo.

Per la sfida della sesta giornata coach Sassi lancia Martina Antola nello starting six tenendo a riposo capitan Scarabelli. La formazione iniziale si completa con la diagonale Colombano-Cobbah, Donida di banda, Cattaneo e Zambelli al centro con Traversoni libero. Dopo un’apertura di partita piuttosto equilibrata è un ottimo turno al servizio di Antola a fare la differenza (8-11): coach Polito chiama il primo timeout dell’incontro e ferma nuovamente il gioco sul 9-15 ma il Busa Foodlab non rallenta il passo: il muro di Cattaneo e l’accelerazione nel finale di Cobbah consentono alle biancoblu di chiudere 16-25.

Anche il secondo parziale si apre all’insegna dell’equilibrio con le squadre distanti al massimo due punti fino al 12-13 di Donida. Il Busa Foodlab accelera il passo con il secondo tocco di Colombano (15-18), le padrone di casa rispondono fino al 21-22. Timeout per coach Sassi per un finale deciso dall’ace di Zambelli per il 21-25 finale. Nel terzo set le biancoblu partono con il passo giusto con Donida che gioca d’astuzia a trovare il punto del 2-6. Sul 9-12 Bedizzole trova un break di 3-0 a cui segue pronta la risposta del Busa Foodlab che si riporta avanti sul 12-15. Dopo un’altra accelerazione di Cobbah e l’ace di Donida le biancoblu riescono a chiudere alla seconda match ball: il terzo e decisivo parziale si chiude 19-25.

LINEA SALDATURA BEDIZZOLE-BUSA FOODLAB GOSSOLENGO 0-3 (16-25; 21-25; 19-25)

LINEA SALDATURA BEDIZZOLE: Negrisoli 5, Col 5, Moriconi 5, Populini 7, Ferraro 3, Franceschi 9, Baccolo 4, Tagliani (L). NE: Bergoli, Uzonova, Viola, Bottarelli (L2). All. Polito-Pecoraro

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Colombano 5, Cobbah 10, Donida 15, Antola 5, Zambelli 10, Cattaneo 9, Nedeljkovic, Traversoni (L). NE: Bianchini, Caviati, Chinosi, Galibardi, Scarabelli, Gilio (L2). All. Sassi-Anni

Nicolò Premoli