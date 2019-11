Il comandante dei carabinieri Savo in visita alla Banca di Piacenza

Il colonnello Stefano Savo, da pochi giorni a Piacenza nella qualità di comandante provinciale dei Carabinieri, ha questa mattina reso visita alla Banca di Piacenza, accolto dai presidenti Giuseppe Nenna e Corrado Sforza Fogliani.

Il comandante è, in particolare, stato accompagnato – oltre che nei locali operativi – nella Sala del Consiglio di Amministrazione, dedicata a quadri di Ricchetti e con un affresco dello stesso autore che è la silloge della storia e dei principali monumenti di Piacenza. Il colonnello Savo, che è anche appassionato d’arte, si è in particolare complimentato per la collezione artistica dell’Istituto di credito, sottolineando l’importanza delle banche che operano sul territorio.