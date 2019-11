Il Coni Point Piacenza premia i suoi campioni e le eccellenze sportive del territorio.

Lunedì sera, nel Salone dei depositanti della Banca di Piacenza a Palazzo Galli, è andata in scena l’edizione 2019 del Gran Galà dello Sport Piacentino, il più importante evento celebrativo, organizzato dal Comitato olimpico provinciale con il patrocinio del Comune di Piacenza, per premiare le eccellenze sportive del territorio.

Foto 2 di 2



Una serata nel corso della quale sono stati premiati gli atleti della nostra provincia che durante l’ultima stagione agonistica hanno conquistato titoli assoluti in campo nazionale, continentale o mondiale, quelli che hanno vestito la maglia azzurra della Nazionale Italiana in competizioni internazionali e le squadre sportive promosse a campionati nazionali.

“Il Gran Galà – le parole del Delegato provinciale Coni, Robert Gionelli – è il principale momento celebrativo istituzionale che ci permette di premiare e di offrire il meritato tributo a tutte quelle realtà sportive che, attraverso il loro impegno e i loro risultati, hanno dato lustro al nostro territorio e contribuito alla crescita di tutto il movimento. E’ una festa non soltanto per gli atleti, i tecnici e le società che verranno premiati, ma per tutto il mondo sportivo piacentino che, fortunatamente, continua a godere di una salute molto buona”.

In occasione del Gran Galà dello Sport Piacentino, oltre ai premi “Piacenza premia lo sport” per gli atleti e le società che hanno conseguito vittorie assolute e promozioni nazionali, sono stati anche consegnati i Premi del Coni Point Piacenza all’atleta dell’anno (Premio “Franco Bargazzi” assegnato alla campionessa di pattinaggio Laura Peveri), al dirigente sportivo per la prolungata e volontaria opera a favore dello sport (Premio “Edgardo Franzanti” a Luciano Bertocchi), al tecnico dell’anno (Premio “Bruno Polidoro” a Franco Vallisa), alla società che si è distinta per l’attività giovanile (Premio “Leonardo Garilli” alla Spes Borgotrebbia), al fair play e alla solidarietà nello sport (Premio “Pino Dordoni” all’Associazione Progetto Vita), all’arbitro che si è distinto per la sua attività (Premio “Direttore di gara” a Antonio Lanzoni), oltre ai riconoscimenti assegnati ad un giornalista sportivo (Premio “Gaetano Cravedi” a Roberto Calza) e ad un foto-cineoperatore (Premio “Prospero Cravedi” a Stefano Galli) “che con la loro opera hanno contribuito ad aumentare la conoscenza dello sport piacentino”.

Leggi anche La forza di Laura: a poche ore dalla morte del padre vince il bronzo ai mondiali di pattinaggio

Premi a cui, dallo scorso anno, si è aggiunto anche quello per le “Aziende piacentine che credono nei valori dello sport”, assegnato a quelle realtà produttive del territorio che, nel corso degli anni, si sono distinte per il costante sostegno al mondo sportivo e per la condivisione di quai valori educativi che da sempre fanno dello sport: quest’anno il riconoscimento è andato a Delta Rem Autodemolizioni.

In occasione del Galà sono poi state consegnate anche le Medaglie al valore atletico e le Palme al merito tecnico, benemerenze assegnate dal CONI nazionale ad atleti e allenatori che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita dello sport.

Foto 2 di 2



TUTTI I PREMIATI



ANDREA DALLAVALLE: azzurro agli Europei di salto triplo U. 23 (bronzo) e ai mondiali assoluti

NORBERTO FONTANA: campione italiano Junior di giavellotto

DAVIDE TACCHINI: azzurro ai mondiali di pattinaggio velocità

ROBERTA BONATTI: azzurra e medaglia di bronzo europei Elite pugilato (cat. 48 kg)

GIACOMO CARINI: campione italiano nuoto Senior 200 farfalla – azzurro alle Universiadi

LUCA BOLZONI: campione italiano Senior di parallele

DAVIDE COLLA: campione italiano di kickboxing azzurro europei

LAURA PEVERI: campionessa mondiale junior pattinaggio ghiaccio mass start – bronzo mondiale junior 15 km

MICHELE SEMEMA: campione italiano kickboxing azzurro europei

ANDREE MERLI: azzurra campionati mondiali Under 23 SkyRunning

EDOARDO SCOTTI: campione europeo juniores 400 m.

PATRIZIA DORSI: campionessa italiana di duathlon M2 (master)

FRANCESCA IMPREZZABILE: azzurra con la Nazionale Under 19 di calcio

NICOLO’ FAGIOLI: azzurro con la Nazionale Under 19 di calcio

STEFANO NIGELLI: campione italiano enduro Major cl. 250 2T.

ALFREDO BOTTARELLI: campione italiano enduro classe Epoca GR5

ANDREA LOVOTTI: azzurro di rugby

GIOSUE’ ZILOCCHI: azzurro di rugby

CATERINA SBARAGLIA: campionessa italiana Junior di equitazione

CLAUDIO FANZINI: campione mondiale ed europeo motonautica F 250

EVEREST PIACENZA PALLANUOTO: promossa al campionato nazionale maschile di Serie B

GAS SALES PIACENZA: promossa al campionato maschile di Superlega (+ Coppa Italia di A2)

SITAV LYONS: promossa al campionato nazionale di Top 12 di rugby maschile

LEPIS PIACENZA: promossa al campionato maschile di A1 hockey in line

MOTOCLUB FORNAROLI PIACENZA: titolo italiano a squadre Senior di enduro

PIACENZA CALCIO: 100 anni dalla fondazione

ASD CALYPSO PIACENZA: per i titoli di categoria nel nuoto pinnato

T. BORGOTREBBIA: 1ª class. campionato europeo tennis per circoli – cat. Lady 40

ANGELO DE PASCALIS: Azzurro e bronzo mondiali di pesca sportiva a sq. – spec. feeder

RICCARDO POGGI: campione italiano quad – cat. FA 1

SIMONE CREMONA: campione europeo di padel a squadre

LUCA FINOTTI: campione italiano motonautica classe OSY 400

——————————————

PREMIO UFFICIALI DI GARA: Antonio Lanzoni (arbitro di calcio da 50 anni)

PREMIO TECNICO: Franco Vallisa (canottaggio)

PREMIO DIRIGENTE: Luciano Bertocchi

PREMIO ATLETA: Laura Peveri (pattinaggio)

PREMIO AZIENDE: Delta Rem Autodemolizioni

PREMIO GIORNALISTA: Roberto Calza

PREMIO FOTOCINEOPERATORE: Stefano Galli

PREMIO FAIR PLAY: Associazione Progetto Vita

PREMIO GARILLI: Spes Borgotrebbia

————————-

CLAUDIO FANZINI (Medaglia d’oro V.A.) campione mondiale 2018 motonautica O/250 – O/350

DAVIDE COLLA (Medaglia Argento VA) campione europeo 2018 point fight 63 kg

EDGARDO BORELLA (Medaglia Argento VA) 2° class. camp. mondiale Supermoto delle Nazioni

GIORGIO COGNI (Medaglia bronzo VA) campione italiano rallies 2018

FRANCESCO TROGLIO (Medaglia bronzo VA) campione italiano 2018 motonautica Osy 400

GIANFRANCO RIZZI (Palma d’Argento Merito Tecnico) tecnico kick boxing

ROBERTO ALBERTI (Palma di Bronzo MT) tecnico pugilato