Una delegazione composta da operatori e volontari delle sedi italiane di Africa Mission Cooperation and Development e da alcuni studiosi dell’Università Cattolica di Piacenza è in questi giorni in Uganda, per supervisionare i numerosi progetti dell’associazione, oltre a prendere parte alle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della morte di Don Vittorio Pastori, che nel 1972 fondò il movimento Africa Mission nella città di Piacenza.

Tra di loro c’è Gianni Cravedi, figlio di Prospero Cravedi, fotografo storico di Africa Mission. Ecco il suo diario di viaggio

Foto 3 di 4







Ci sono piccole cose che magari consideriamo insignificanti. Ma poi c’è l’Africa che ti cambia la prospettiva. E le cose semplici diventano improvvisamente importanti forse solo perché non ci avevi pensato bene.

O forse solo perché in Karamoja la popolazione semi-nomade è ancora legata alla pastorizia e fatica a cambiare. Africa Mission, per aiutare il Karamoja, ha pensato bene di fare una cosa semplice; regalare ai villaggi un orto di comunità, insieme ad un percorso di formazione agricola, perché un giorno sia facile lasciarsi convincere a superare la tradizione e vendere una mucca per comprare una zappa.

Un progetto, quello di Africa Mission che prevede la creazione di oltre 400 orti e il coinvolgimento di oltre 7.000 persone, soprattutto donne, con un intervento dal basso fatto insieme alle comunità locali. E che è talmente bello che ha spinto i professori della facoltà di Agraria dell’Università Cattolica di Piacenza a volare in Uganda.

Grazie ad Africa Mission abbiamo scoperto che le cose semplici sono importanti.