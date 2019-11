Polo del ferro, il convegno tenutosi a Piacenza a palazzo Farnese ha sancito una volta per tutte come questa sia un’opportunità da non perdere per tornare a parlare di sviluppo di tutto il territorio.

A maggior ragione se Rfi si è detta disponibile ad anticipare al 2021 l’investimento di 40 milioni necessario allo spostamento dello scalo merci nell’area della logistica.

Foto 3 di 4







“Piacenza è al centro della logistica nazionale e non solo – ha detto Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rfi – è per questo che ha bisogno di una maggior presenza di ferrovia e il protocollo che sottoscriviamo oggi definisce lo spostamento dei binari dentro al polo logistico”.

“I tempi sono definiti, occorre rinnovare l’apparato degli scambi con la stazione ferroviaria e la realizzazione dello scalo merci entro il 2024”.

Lo ribadisce anche il sindaco di Piacenza e presidente della Provincia Patrizia Barbieri. “Il polo del ferro entra con questo protocollo all’inizio della fase esecutiva, la ricaduta avrà dei benefici per il territorio con la liberazione di aree nelle vicinanze della stazione e lo spostamento dei binari”.

“La logistica piacentina – afferma – diventa con questo intervento la capitale della logistica europea. Con questo protocollo ci prendiamo impegni precisi sulle successive fasi attuative, l’importanza territoriale dell’investimento consente da fare un salto di qualità per le prospettive di sviluppo della logistica in termini di sostenibilità e attrattività”.

La consigliera regionale Pd Katia Tarasconi ha messo in evidenza come “spostare i trasporti delle merci da strada a rotaia è fondamentale per migliorare la qualità dell’aria”.

Rita Adam ambasciatrice Svizzera ha sottolineato il valore della collaborazione tra Italia e la Confederazione nella realizzazione delle infrastrutture per la movimentazione delle merci.

Foto 2 di 2



“La Svizzera – ha detto – sta compiendo una serie di importanti investimenti, lo posizione centrale del paese in Europa ha indotto una grande crescita del trasporto su strada, stiamo lavorando per lo spostamento delle merci e del traffico pesante dalla strada alla ferrovia. Con risultati incoraggianti con una diminuzione di 800 mila camion lungo i valichi stradali svizzeri e i corridoi alpini”.

Marco Gosso amministratore delegato di Mercitalia Logistics ha ribadito l’importanza dei collegamenti tra l’Italia e l’Europa. “Il deficit logistico dell’Italia è dovuto al fatto che il paese è troppo disconnesso dal punto di vista ferroviario e paghiamo – afferma – questo gap anche in termini di PIL rispetto agli altri paesi europei. Con Hupac abbiamo sottoscritto accordo per realizzare alcuni nuovi terminal in Italia per potenziare i servizi di trasporto, tre nuovi terminal a Milano, Brescia e Piacenza per sviluppare i servizi di trasporto combinato”.

“Il terminal di Piacenza è il primo a entrare nella fase operativa e avrà un impatto ridotto sull’ambiente con grande utilizzo di tecnologia e in grado di raddoppiare la capacità del polo di Le Mose”.

Bernhard Kunz di Hupac ha descritto l’intervento a Piacenza per far crescere il terminal piacentino.

“La logistica è l’agenzia di viaggio per la merce e ci vuole grande capacità di innovare. Lo sviluppo dell’intermodalità ci ha consentito – dice – di spostare da gomma e ferro le merci e di creare valore aggiunto e anche posti di lavoro. Il modello della regione Emilia Romagna è positivo e dovrebbe essere assunto in tutta Italia, tramite Piacenza questa regione è connessa al mondo e siamo contenti di fare la nostra parte”.

“Un miliardo di tonnellate di merci che si producono e si muovono in Italia lo fanno prevalentemente su gomma, dobbiamo interrogarci su cosa fare nel futuro – afferma Maurizio Gentile di Rfi -. C’è un potenziale enorme di sviluppo nel paese per il traffico commerciale ferroviario, l’Italia ha un gap infrastrutturale per la dotazione funzionale alla logistica, i costi dello spostamento delle merci pesa sui costi e sulla competitività del sistema paese: siamo al 26 esimo posto nel mondo. Questo protocollo prevede di portare i treni merci nel polo logistico liberando al contempo le aree nella stazione di Piacenza, con benefici per i viaggiatori e per il comparto commerciale”.

“Siamo l’unico paese europeo con 2/3 dei confini affacciati sul mare e non riusciamo ad essere competitivi sul traffico delle merci navali perché non c’è stato un investimento sufficiente – fa notare il ministro dei Trasporti Paola De Micheli -. Dobbiamo arrivare a un potenziamento enorme del collegamento dei porti sul ferro. Vorrei che la scelta del ferro negli investimenti fosse strategica e irreversibile per l’Italia. Dobbiamo spostare il più possibile il traffico delle merci sulle ferrovie, e questa è una scelta nazionale dell’Italia perché la vera grande barriera all’ingresso del trasporto su ferro sono i tempi di realizzazione delle ferrovie, un tipo di infrastrutture che ci mette molto più al riparo rispetto alla manutenzione e alle gestione”.

“Piacenza ha anticipato i tempi rispetto al progetto di polo del ferro, oggi ci riappropriamo di una strategia per il nostro territorio, per le imprese e anche per il lavoro perché la logistica di qualità porta investimenti produttivi e anche servizi tecnologici. Siamo arrivati ad una gestione più ordinata del polo logistico superando alcuni problemi e oggi Rfi è in grado di anticipare gli investimenti per avviare la realizzazione del polo del ferro, non sussistono più problemi burocratici. Con i tempi certi di questo progetto abbiamo raggiunto un obiettivo ma dobbiamo già porcene un altro: occorre tornare per Piacenza a parlare di sviluppo, senza consumare altro suolo ma attraendo nuove imprese. Solo così la logistica può essere quella opportunità di crescita economica e sociale per il nostro territorio” conclude il ministro.