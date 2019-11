Il Fiorenzuola ancora imbattuto ospita il Mezzolara (domenica, ore 14.30)

Il Fiorenzuola torna di fronte al pubblico amico del Velodromo Pavesi domenica 10 novembre (ore 14.30) per affrontare l’undicesima Giornata Campionato Serie D Girone D. Lo fa sfidando il Mezzolara Calcio, in una sfida ormai classica del girone dei rossoneri.

Con 22 punti in classifica e l’imbattibilità mantenuta dopo 10 giornate (6 vittorie e 4 pareggi), capitan Guglieri e compagni si trovano al secondo posto in classifica, a +1 sulla terza forza del girone, la Correggese. In casa fiorenzuolana il morale è alto, con i 2 pareggi nelle ultime 2 uscite che hanno contribuito a far capire alla squadra le proprie potenzialità anche nelle difficoltà riscontrate in alcuni passaggi delle partite. Una solidità, quella della squadra di Mister Tabbiani, che viene certificata dai dati, con sole 7 reti subite in 10 partite di cui ben 4 su calcio di rigore.

Il Fiorenzuola nella prossima gara contro il Mezzolara dovrà rinunciare a Olivera (che sconterà un turno di squalifica per somma di ammonizioni) e Piraccini (ancora alle prese con noie a livello muscolare dopo la gara contro il Fanfulla). In queste ore lo staff medico fiorenzuolano sta valutando le condizioni di tutti i giocatori, alle prese con i primi veri campi pesanti della stagione, tra cui quello di Sasso Marconi di domenica scorsa (dove la gara si è giocata sotto un autentico diluvio).

Il Mezzolara di Mister Togni arriva al Velodromo Pavesi forte di un inizio campionato davvero importante, con 5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte che con 16 punti complessivi l’ha portata al quarto posto in graduatoria a braccetto di squadre del calibro di Fanfulla e Sporting Franciacorta. Non solo punti, ma prestazioni di ottimo livello per la squadra di Budrio; nell’ultimo impegno contro la capolista e corazzata Mantova, ha messo alle corde i virgiliani per la prima ora di gioco, trovandosi sullo 0-2. La grande qualità del Mantova ha permesso alla capolista di ribaltare il risultato in un quarto d’ora con una grande reazione per il 3-2 finale, ma sono state tante le cose positive viste da parte del Mezzolara. Proprio da lì lo staff rossonero si concentrerà per affrontare una partita che nasconde veramente tante insidie.

Mister Luca Tabbiani ha parlato così della settimana appena trascorsa da parte dei rossoneri: ”Contro il Sasso Marconi siamo passati in vantaggio e poi forse abbiamo abbassato un pò la tensione, iniziando a ragionare in maniera non corretta fino a fine primo tempo. Nella ripresa invece siamo stati bravi a reagire e a raggiungere il pareggio. Credo che la squadra stia bene fisicamente e mentalmente, ma forse nei primi tempi delle ultime due gare, con Fanfulla e Sasso Marconi, abbiamo fatto meno bene rispetto a ciò che possiamo fare. Abbiamo lavorato su questo in settimana e vogliamo già da domenica contro il Mezzolara essere attenti ai minimi dettagli fin dai primi minuti di gioco.”