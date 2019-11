Il generale Campus, già direttore Laboratorio Pontieri, presidente degli Ufficiali in congedo a Piacenza

Il Generale di Brigata Raffaele Campus in data 17 novembre 2019 è stato eletto, con larga maggioranza di preferenze, Presidente della Sezione Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo) di Piacenza e succede al tenente Davide Cucchetti.

Il Generale Campus ricopre già gli incarichi di Coordinatore delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di Presidente Provinciale dell’Associazione Combattenti e Reduci.

Ufficiale dell’Arma di Artiglieria ha prestato servizio: nel 33° Reggimento Artiglieria Pesante Campale di Treviso; Gruppo Autonomo Specialisti Varie Armi, riconfigurato in Centro Specialisti Armamento Esercito di Piacenza con l’incarico di istruttore e responsabile del settore artificieri; Scuola Trasporti e Materiali di Roma con l’incarico di Direttore dei corsi; Laboratorio Pontieri di Piacenza con l’incarico di Direttore.

E’ stato impiegato in teatro operativo fuori area in Libano, Albania, Somalia, Etiopia, Monzambico, Iraq e Kossovo. Tutt’ora svolge attività di consulenza e didattica per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.