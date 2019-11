“Il Giappone secondo me”, scatti e disegni dal “Sol Levante” in mostra alla Passerini Landi

Sarà visitabile sino al 31 dicembre, negli spazi espositivi al piano terra della Biblioteca Passerini Landi – dove è allestita da questa settimana – la mostra che raccoglie trenta tra fotografie e illustrazioni che svelano diverse sfaccettature del Sol Levante.

La raccolta è il frutto della selezione operata da una giuria di esperti, tra le opere partecipanti al concorso “Il Giappone secondo me”, indetto dall’Associazione italo-giapponese di Piacenza Nichii Studio. Le due vincitrici, una per la sezione dedicata alle istantanee, l’altra tra i lavori grafici, sarano scelte da una giuria popolare: gli utenti della Biblioteca e tutti i cittadini interessati potranno esprimere la propria preferenza presso la postazione appositamente collocata alla Passerini Landi, o con un like nell’album fotografico sulla pagina Facebook dell’associazione, entro il 15 dicembre.

La premiazione si terrà sabato 21 dicembre alle 17, nel Salone monumentale, in occasione della proiezione del video “Dreaming of Japan” – realizzato dallo studio fotografico “Da cosa nasce cosa” durante un workshop in Giappone – che sarà accompagnata da reading di testi e musica.