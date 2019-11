AGGIORNAMENTO ORE 8 del 26 NOVEMBRE – Il Grande Fiume ha retto il passaggio della piena, il Po ha raggiunto gli 8 metri e 16 centimetri sopra lo zero idrometrico e ora è iniziato un lento deflusso nella mattinata.

Ora l’attenzione si sposta verso la zona di Cremona.

Ma il nostro territorio è ancora impegnato nella conta dei danni, il presidente della Provincia Patrizia Barbieri ha detto ieri, nel corso della riunione in Prefettura, che verrà chiesto lo stato di emergenza.

AGGIORNAMENTO ORE 19 – Il livello del fiume Po ha superato anche a Piacenza la soglia degli 8 metri. Si tratta di una piena “lunga”, con un lento e continuo innalzamento del livello del Grande Fiume. L’allerta continuerà anche domani, è stato detto al termine di un vertice in Prefettura. “La situazione è sotto controllo – ha detto il prefetto Maurizio Falco – invitiamo però le persone a non sostare nei pressi dell’argine. E’ più opportuno invece segnalare in Prefettura o in Provincia situazioni di criticità”.



La Provincia sta monitorando la situazione nelle nostre colline e montagne, dove diverse strade sono bloccate a causa di frane e smottamenti. “La zona più colpita è l’alta Valnure, nella zona di Ferriere. Le frane sono ancora in atto, queste rende – dice il presidente della Provincia Patrizia Barbieri – molto complesso intervenire”.

Nella zona di Sant’Imento sono state sanzionate due persone: l’auto su cui stavano viaggiando è rimasta bloccata nei pressi di un canale nella zona golenale di cui il sindaco di Rottofreno, Raffele Veneziani, ha disposto l’evacuazione. I due sono stati tratti in salvo e poi sanzionati.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 – “Continua l’attento monitoraggio del territorio a cura dei tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Questa notte 18 persone rimarranno reperibili e dislocate sul territorio. Domani 4 tecnici saranno a supporto di AIPO per il monitoraggio arginale previsto lungo il fiume Po”. A riferirlo è Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica.

A seguire la situazione del territorio.

Zona montana – Riaperte le strade di Ottone Soprano e Ferriere – Rocca. Ancora chiuse, ma senza persone isolate, le strade Pontenano – Proverasso (Ferriere) e Santa Franca – Stomboli (Farini). Sulle Strade Villanova-Aglio-Pradovera; Vezzera-Pradaglione; Lagobisione Formaggera; Mezzano Scotti Crocetta di Cicogni; Cerignale Oneto, non si registrano situazioni di pericolo imminente, ma va tuttavia segnalato che le cunette sono compromesse e si segnalano alcuni tombini ostruiti. Anche qui i terreni sono molti intrisi e la situazione di assetto idrogeologico è ancora del tutto in evoluzione e per questo sotto attento monitoraggio.

Città di Piacenza e fascia costiera del Po – Po sorvegliato speciale. Chiuse tutte le paratoie degli impianti idrovori lungo la fascia costiera del Po per evitare il rigurgito del grande fiume sui territori circostanti. In funzione le pompe degli impianti di Armalunga (zona sub urbana), Zerbio e Fossadello (Caorso) per lo scolo delle acque da monte. Attivata una pompa idrovora a Calendasco per abbassare il livello dei canali e scaricare in Po e un’altra in comune di Caorso in aiuto ad un’azienda agricola in golena. Domani, 4 tecnici, saranno a disposizione di AIPO per un monitoraggio arginale eseguito a piedi in modo puntuale al fine di verificare la piena funzionalità delle arginature.