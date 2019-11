Tra Bella Ciao e l’inno di Mameli, oltre mille persone si sono date appuntamento in piazza Duomo per partecipare alla mobilitazione promossa dalle Sardine di Piacenza. Presenti persone di tutte le età: chi ha sicuramente partecipato alle manifestazioni del ’68 così come tante famiglie con bambini.

Niente bandiere e simboli di partito, come richiesto dagli organizzatori, ma spazio alla creatività, con sardine stilizzate, colorate, addirittura glitterate. Lo slogan più ricorrente è lo stesso: “Piacenza non si Lega”, un chiaro riferimento al partito politico guidato da Matteo Salvini.

“Non vedo nessuna differenza tra questa piazza e le altre – dice Mattia Santori, tra gli ideatori del movimento delle Sardine, arrivato a Piacenza per partecipare alla manifestazione -. Stiamo sfatando ancora una volta il mito che dove governa la destra la gente è leghista o di destra. Ci dicevano “La Romagna è leghista” e a Rimini c’erano 8 mila persone , dicevano “Piacenza è leghista, non verrà nessuno”. Ad occhio non mi sembra che sia così”.

Alla base del movimento, spiega Mattia, un pensiero semplice. “C’è molta molta gente, molta più di quanta credessimo, che si è stufata di un linguaggio violento e aggressivo per affermare un’idea, un pensiero politico”.